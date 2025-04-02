Forbes 2025 milyarderler listesi açıklandı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2025 yılına ait küresel milyarderler listesini yayımladı. Toplamda 3 bin 28 milyarderin yer aldığı listede, servet artışı bu yıl da dikkat çekti.

Forbes 2025 listesinde Elon Musk zirveyi bırakmadı

342 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk, listenin birinci sırasında yer aldı. Musk’ı 216 milyar dolarlık varlıkla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 215 milyar dolarla Amazon’un kurucusu Jeff Bezos izledi.

Larry Ellison, Bernard Arnault, Warren Buffet, Larry Page, Sergey Brin, Amancio Ortega ve Steve Ballmer da dünyanın en zengin ilk 10 ismi arasında yer aldı.

Türkiye’den 32 milyarder listede

Forbes’un 2025 listesine Türkiye’den 32 iş insanı girmeyi başardı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 639’uncu sırasında yer aldı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1.8 milyar dolar ile 1.947’nci, Haluk Bayraktar ise 1.6 milyar dolarlık servetle 2.110’uncu sırada yer buldu.

Türkiye’de servet uçurumu büyüyor

Türkiye’de servet eşitsizliği dikkat çekici boyutlara ulaştı. Ülkedeki 35 milyarder, nüfusun en yoksul yüzde 50’sini oluşturan yaklaşık 42,5 milyon kişinin toplam servetinin neredeyse üç katına sahip durumda.

ABD milyarder sayısında lider

902 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olan ABD’yi, 516 milyarderle Çin ve Hong Kong, 205 milyarderle Hindistan izliyor. Forbes’un verilerine göre milyarderlerin toplam serveti 16.1 trilyon dolara ulaştı.

