Azerbaycan’da zafer Yeni Azerbaycan Partisi’nin

Azerbaycan’da dün düzenlenen erken Milli Meclis seçimlerinde oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00’da sona erdi.

Azerbaycan’da seçim sona erdi

Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklanan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in genel başkanı olduğu YAP mecliste 68, bağımsızlar 44, diğer partiler 13 sandalye kazandı. MSK Başkanı Mezahir Penahov yaptığı açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 37.27 (2 milyon 196 bin 771 kişi) olduğunu belirtti.

Azerbaycan’da halk, milletvekillerini belirlemek için dün 7’nci kez sandık başına gitmişti. MSK’ya göre 6 milyon 421 bin 960 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede Milli Meclis’teki 125 sandalye için 990 aday yarışmıştı.

Erdoğan’dan İlham Aliyev’e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti. Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükûnet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan’ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti.

Güney Kore‘de, sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle Telegram’a ön soruşturma açıldı.

Kadıköy Postası öneriyor: Küçük çocuk müzede 3500 yıllık vazoyu kırdı