Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile anlaştı! Kerem Aktürkoğlu bonservis

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekiplerinden Benfica’ya imza attı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu için 12 milyon Avro bonservis

Benfica’nın Galatasaray’a net 12 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, “Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10’unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.” denildi.



Adanaspor’un 39 yaşındaki teknik direktörü Sol Bamba yaşamını yitirdi.

Kadıköy Postası öneriyor: Küçük çocuk müzede 3500 yıllık vazoyu kırdı