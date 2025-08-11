Miguel Uribe, 2 aydır yaşam savaşı veriyordu

Kolombiya’da 15 yaşındaki çocuk tarafından düzenlenen suikast sonucu başından vurulan Kolombiya başkan adayı Miguel Uribe, hayatını kaybetti. Kolombiya’da, aşırı sol görüşlü Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya karşı yarışacak olan sağcı cumhurbaşkanı adayı Miguel Uribe, 7 Haziran’da Bogota’da katıldığı seçim çalışmasında başından vurulmuştu. Uribe, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından açıklama yapan doktorlar, ilk sınavı geçtiklerini ancak hayati tehlikenin güçlü bir şekilde sürdüğünü belirtmişti. Uribe’nin eşi ise sevenlerinden dua zinciri oluşturmalarını istemişti.

Annesi de öldürülmüştü

Kolombiya’da 1980 ve 1990’larda çok sayıda başkan adayı ve ülkenin önde gelen isimleri suikaste uğramıştı. Miguel Uribe’nin annesi gazeteci Diana Turbay da uyuşturucu baronlarının yönettiği Los Extraditables tarafından 1990’da kaçırılmış, 5 ay rehin tutulduktan sonra düzenlenen başarısız kurtarma operasyonunda vurularak hayatını kaybetmişti.