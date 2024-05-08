Brezilya’da sel felaketin boyutu büyüyor!

Brezilya’nın güneyindeki insanlar, bölgenin büyük bir kısmını sular altında bırakan nehirlerin taşması ve taşması nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıkım yaşandığını anlattı.

Yetkililer, selin Rio Grande do Sul eyaletini etkileyen en kötü doğal felaket olduğunu söylüyor.

En az 95 kişi öldü, 130’dan fazlası ise hâlâ kayıp.

Tahminen 1,4 milyon kişi selden etkilendi ve yardım görevlileri onlara içme suyu sağlamakta zorlanıyor.

Günlerdir etkili olan sağanak yağış nehirlerin taşmasına neden oldu ve tüm kasabalar sular altında kaldı.

Rio Grande do Sul’un başkenti Porto Alegre de etkilenenler arasında yer alıyor.

1,3 milyon nüfuslu kentin neredeyse tamamı sel nedeniyle sular altında kaldı.

Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde içme suyu sorunu

Şehrin altı su arıtma tesisinden beşinin çalışmayı durdurmasının ardından nüfusun tahminen %80’inin akan suya erişimi yok.

Şehrin belediye başkanı içme suyunu karneye bağladı ve şehir yetkilileri suyu tanker kamyonlarla dağıtıyor.

Yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları, teknelerini çalan suç çeteleri tarafından sekteye uğratılıyor.

Bir başkanlık sözcüsü, “Jet ski’ler ve evler yağmalandı. Bu içler acısı bir durum ve kınanmalıdır” dedi.

Şehir yetkilileri, “herhangi bir tekneye” sahip olan herkesin, onu acil durum ekiplerine teslim etmesi yönünde çağrıda bulundu; zira binlerce sakinin hâlâ suların kesildiği mahallelerden kurtarılması gerekiyor.

Son tahminler 155.000 kişinin evsiz kaldığını gösteriyor.

Bölge valisi sağanak yağışların bu hafta yeniden başlayacağı konusunda uyardı.



Brezilya‘da sel felaketi sebebiyle 29 kişi öldü, 60’tan fazla kişi kayboldu.

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