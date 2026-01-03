ABD saldırısı sonrası Xi Jinping’in sözleri gündem oldu

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının ardından uluslararası kamuoyunda tepkiler büyürken, sosyal medyada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e ait olduğu öne sürülen dikkat çekici bir açıklama hızla yayılmaya başladı. Söz konusu ifadeler, saldırıdan kısa süre önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Çinli üst düzey bir heyetle Karakas’ta bir araya gelmiş olması nedeniyle daha da fazla dikkat çekti.

Sosyal medyada dolaşan Xi Jinping iddiası

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Şi Cinping’e atfedilen açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini umursamaz, yalnızca kendi çıkarlarını gözetir. Bir ortağı feda etmenin işine yaradığını gördüğünde, onu gözünü kırpmadan cehenneme göndermekten çekinmez” ifadeleri yer aldı. Açıklamanın resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadığı belirtilirken, paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Karacas’ta patlamalar ve olağanüstü hal

3 Ocak 2026 sabaha karşı Venezuela’nın başkenti Karakas’ta art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları, yerel saatle 02.00 sıralarında uçak sesleri ve güçlü patlama gürültüleri duyduklarını aktardı. Kentin güneyinde bulunan büyük bir askeri üssün çevresinde yoğun duman yükseldiği, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Venezuela yönetimi saldırıdan ABD’yi sorumlu tutarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke genelinde olağanüstü hâl ve seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Saldırıdan saatler önce Çin heyeti Karakas’taydı

Patlamalardan yaklaşık 10 saat önce, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisiyle Karakas’ta bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 2 Ocak 2026’da Miraflores Sarayı’nda yapılan görüşmede, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin özel temsilcisi Qiu Xiaoqi başkanlığındaki üst düzey heyet hazır bulundu.

Çin-Venezuela stratejik ortaklık mesajı

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliği, siyasi ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı. Maduro, Çin yönetimine teşekkür ederek, Çin’in Venezuela’ya verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Çin heyeti ise iki ülkenin yalnızca ticaret ve enerji alanlarında değil, siyasi düzlemde de güçlü bir ortaklık yürüttüğünü ifade etti.

Küresel güney vurgusu ve yaptırımlara karşı duruş

Taraflar, tek taraflı yaptırımlara karşı ortak tutum sergilenmesi ve küresel güney ülkelerinin egemenlik temelinde kalkınma hedeflerinin desteklenmesi konusunda mutabık kaldı. Çin ile Venezuela arasında 1974’ten bu yana süren diplomatik ilişkilerin, yıllar içinde stratejik bir boyuta taşındığı da hatırlatıldı.

