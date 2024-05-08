İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Kalben gözaltına alındı

Müzisyen Kalben Sağdıç, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Şarkıcı Kalben Sağdıç da Cihangirdeki evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Milliyet’in haberine göre Kalben’in evinde yapılan operasyonda 3 parça halinde toplam 15 gr uyuşturucu madde ve 2 bin euro, 730 dolar ve 1.500 lira nakit para bulunduğu bildirildi.

Kalben’e TCK 188. Maddeden işlem yapıldığı öğrenildi.

Kalben gözaltına alındı! Madde 188 nedir:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

17 Ocak 1986 Hatay doğumlu 36 yaşındaki Kalben Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusudur.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 17 yaşındayken burslu olarak kazandı. Kalben, Sonsuza Kadar, Kalp Hanım gibi albüm çalışmaları oldu.

İzmir Tepecik: Uyuşturucu Bağımlısı Oranı Yüzde 90!