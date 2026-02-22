Bulgaristan’da bir günlük başbakan yardımcısı istifa etti

Bulgaristan siyasetinde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Seçimlerin dürüstlüğünden sorumlu Başbakan Yardımcısı Stoil Tsitselkov, parlamentoda yemin ederek göreve başlamasından yalnızca bir gün sonra görevinden ayrıldığını açıkladı. Kararın, hakkında ortaya atılan uyuşturucu ve alkollü araç kullanma iddialarının ardından gelmesi siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

“Dürüst seçimler kişiden daha önemli”

Tsitselkov, Geçici Başbakan Andrey Gyurov ile yaptığı görüşmenin ardından istifasını sunduğunu duyurdu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin güvenilirliğini ve şeffaflığını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirtti.

“Dürüst seçimler herhangi bir kişiden daha önemlidir.” diyen Tsitselkov, hakkında herhangi bir suçlama ya da mahkûmiyet kararı bulunmadığını vurguladı.

Bakanlar Kurulu’ndaki basın toplantısında ise, “Hakkımda bir suçlama yok, bir mahkûmiyet yok ve şu anda yürürlükte herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’da “Siyasi amaçlı saldırı” iddiası

Tsitselkov, geçmişte kapanmış idari meselelerin yeniden gündeme taşındığını ve buna yönelik incelemelerin açık bir siyasi amaç taşıdığını savundu.

“İki gündür bana karşı yoğun bir saldırı yürütülüyor. Ben sadece uygun bir hedefim.” açıklamasını yaptı.

Kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde yayıldığını ileri süren Tsitselkov, haklarını yargı yoluyla arayacağını söyledi.

Muhalefetten baskı

Bulgaristan‘da muhalefet milletvekilleri, Tsitselkov’un geçmişte üç kez gözaltına alındığı yönünde bilgiler paylaşmış, ilk gözaltının esrar kullanımı, ikincisinin ise alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Artan siyasi baskının ardından gelen istifa kararı, Bulgaristan’da seçim süreci öncesi yeni bir tartışma başlattı.



