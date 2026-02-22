Soğuk geri dönüyor! Sıcaklıklar 9 derece düşecek

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 6 ila 9 derece düşmesi beklenirken, yeni haftada iç ve doğu bölgelerde yağışların kara dönüşeceği öngörülüyor. Bazı bölgeler için fırtına ve çığ uyarısı da yapıldı.

Yağış birçok ili etkileyecek

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı başta olmak üzere Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van’ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar görülecek.

İstanbul ve Ankara’da hava

İstanbul’da bugün yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklığın 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayacak yağışın saat 18.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Ankara’da da gün boyunca yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin edilirken, yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Fırtına ve çığ uyarısı

Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun) rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

