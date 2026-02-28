ABD İran savaşı! Donald Trump: Rejimi yıkın!

ABD İran savaşında Donald Trump’tan çıkış!

ABD İran savaşı hızla büyüyor. ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail İran’ın misilleme saldırı yaptığını duyururken Bahreyn’de ABD donanmasına saldırı düzenlendi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sabah erken saatlerde, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini ve İran’a “önleyici saldırılar” düzenlediklerini duyurdu.

İsrail’de “özel ve kalıcı bir olağanüstü hal” ilan edildi.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yayımladığı sekiz dakikalık videoda, İran’a düzenlenen saldırılara katıldıklarını doğruladı.

Trump, ABD’nin İran’da “büyük çaplı muharip operasyonlar” başlattığını söyledi.

Trump, “Tekrar tekrar bir anlaşma yapmaya çalıştık. Denedik” dedi ve ekledi:

“Füzelerini imha edeceğiz. Füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Bunlar tamamen yok edilecek.”

ABD Başkanı açıklamasında İran’ın “nükleer programlarını yeniden inşa etme girişiminde bulunduğunu” iddia ederken “Avrupa’daki çok iyi dostlarımızı ve müttefiklerimizi, deniz aşırı birliklerimizi tehdit eden ve Amerikan topraklarına ulaşabildiği görülen uzun menzilli füzeler geliştirmeye devam ettiler” dedi.

Trump “Bu çok kötü radikal diktatörlüğün Amerika’yı tehdit etmesini önlemek için büyük bir operasyona giriştiklerini” belirtti ve İran halkına da bir çağrı yaptı:

“Özgürlük zamanınız geldi. İşimiz bittiğinde hükümetinizi ele geçirin. Bu muhtemelen nesiller boyunca tek şansınız olacak.”

İran medyası, ülkede birçok şehirde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Fars haber ajansı; başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmenşah’da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Ajansa göre, ABD İran savaşında Tahran’da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füzeler isabet etti. Şehir merkezinden dumanlar yükseliyor.

Bahreyn’in devlet haber ajansı, ABD Donanması’nın ülkedeki 5. filosunun hizmet merkezinin “füze saldırısına uğradığını” açıkladı.

Saldırıyı kimin yaptığının belirtilmediği haberde, “İlerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacak” dendi.

ABD İran Savaşı’nda Bahreyn’deki 5. filo Basra Körfezi, Arap Denizi, Kızıldeniz ve kısmen de Hint Okyanusu’nda operasyonlar yürütüyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu “Kısa bir süre önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki terörist rejimin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyona başladı” dedi.

Trump’a “tarihi liderliği” için teşekkür eden Netanyahu “47 yıldır Ayetullah rejimi ‘İsrail’e ölüm’, ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları attı. Kanımızı döktüler, çok sayıda Amerikalıyı öldürdüler ve kendi halklarını katliamdan geçirdiler” diye devam etti.

İsrail Başbakanı “Bu cani terör rejimi, tüm insanlığı tehdit etmelerine yol açabilecek nükleer silahlar edinmemeli. Ortak harekatımız cesur İran halkının kendi kaderlerini ellerine almaları için gereken koşulları yaratacak. İran halkının tüm kesimleri, Farslar, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler için tiranlığın boyunduruğundan kurtulmaları ve özgür ve barış dolu bir İran oluşturma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

