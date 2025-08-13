Bulgaristan’dan Avro açıklaması

AvrupaDünya

Turizm Analiz ve Tahmin Enstitüsü Müdürü Rumen Draganov, 2026’da Avro’ya geçişin tatil fiyatlarını artırmayacağını söyledi. Draganov, “Artık aptal turist yok” sözleriyle fiyatların düşebileceğini savundu.

WTS ile Ayın Fırsatları

Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan Turizm Analiz ve Tahmin Enstitüsü Müdürü Rumen Draganov, ülkenin 1 Ocak 2026 itibarıyla Avro Bölgesi’ne girmesiyle tatil fiyatlarında artış beklenmediğini söyledi. 2026 yılı fiyatlarının şimdiden belirlendiğini ifade eden Draganov, “Artık aptal turist yok” diyerek Avro’nun devreye girmesiyle taksi ve ek hizmet fiyatlarında düşüş olması gerektiğinin altını çizdi.

“Bulgaristan’a Avro daha fazla rekabet getirecek”

Draganov, Avro kullanımının sektördeki rekabeti artıracağını belirterek, “Avro, daha fazla avroya yönelmemizi sağlayacak. Eğer bugün birinin otelinde boş oda varsa, bu onun rekabete uygun olmadığı anlamına gelir” dedi.

Bulgaristan’dan Türk vatandaşlarına 5 yıla kadar vize kolaylığı

Şopska salata vurgusu

Ülkedeki restoran kültürüne de değinen Draganov, “Her Bulgar restoranında Yunan salatası var, ancak hiçbir Yunan restoranında Şopska salata yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ücretsiz reklam yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile karşılaştırma

Türkiye’nin “her şey dahil” sistemindeki başarısının nedenini de açıklayan Draganov, bu hizmetin genellikle küçük aile işletmelerinin bulunmadığı, yerleşim alanlarından uzak bölgelerde verildiğini belirtti. “Bulgaristan’da beslenme konusunda daha sorumlu davranıldığından bu hizmetten vazgeçildi” diye konuştu.

