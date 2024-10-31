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Donald Trump çöp kamyonuyla miting alanına gitti

Eski ABD Başkanı ve aday Donald Trump, Wisconsin’deki kampanya etkinliğine çöp kamyonuyla gelerek Başkan Joe Biden’a göndermede bulundu. Biden’ın Trump destekçilerini ima ederek “çöp” ifadesini kullanmasının ardından Trump, bu hareketiyle sosyal medyada gündem yarattı.

Aslı31/10/2024
92 1 dakika okuma süresi
Eski ABD Başkanı ve aday Donald Trump, Wisconsin’deki kampanya etkinliğine çöp kamyonuyla gelerek Başkan Joe Biden’a göndermede bulundu.
Seyşeller

2024 seçim kampanyasını sürdüren Donald Trump, Wisconsin’de düzenlediği mitingde oldukça dikkat çeken bir giriş yaptı. Trump, üzerine “Make America Great Again” (MAGA) sloganı işlenmiş bir çöp kamyonuyla miting alanına geldi. Bu jest, Biden’ın yakın zamanda yaptığı bir konuşmada Trump destekçilerini “çöp” olarak nitelendirdiğine dair yorumlara yanıt olarak algılandı. Mitingde Trump, “Çöp kamyonumu nasıl buldunuz? Bu kamyon, Joe Biden ve Kamala Harris’e özel bir saygı duruşudur,” ifadelerini kullandı​.

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1 Donald Trump’tan Biden’a eleştiri
1.1 Coşkuyla karşılandı

Donald Trump’tan Biden’a eleştiri

Donald Trump çöp kamyonuyla miting alanına gitti

Biden’ın yorumları, bir komedyenin Puerto Riko için “çöp adası” ifadesini kullanmasına yanıt verirken Trump taraftarlarını eleştirdiği şeklinde algılanmıştı. Trump, Biden’ın bu sözleri üzerine “Beni destekleyen Amerikalılar, Joe Biden ve Kamala Harris’in değerlerinden çok daha üstündür” şeklinde bir açıklama yaparak destekçilerini savundu ve Biden’ı eleştirdi.

Coşkuyla karşılandı

Trump’ın çöp kamyonlu girişi, destekçileri arasında büyük coşkuyla karşılanırken, sosyal medya üzerinden geniş bir yankı buldu. Biden ve Trump arasındaki bu gerilimli ifadeler, ABD’deki 2024 seçim atmosferini daha da hareketlendirdi​.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’daki bir McDonald’s şubesinde patates kızartarak 2024 seçim kampanyasında dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi.

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Aslı31/10/2024
92 1 dakika okuma süresi
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