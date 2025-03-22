A Milli Takım, Macaristan deplasmanında A Ligi bileti arıyor

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Takım, yarın TSİ 20.00’de Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı İstanbul’da 3-1’lik skorla kazanan milliler, bu skorun avantajıyla sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, galip gelmeleri ya da berabere kalmaları halinde UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselecek.

Ancak Macaristan, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek. Türkiye’nin 3 veya daha farklı mağlubiyet yaşaması halinde ise B Ligi’nde kalma durumu söz konusu olacak.

17.randevu: Milli Takım galibiyet peşinde

Türkiye ile Macaristan bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 10’u resmi, 6’sı ise özel maç olarak oynandı. Milliler, bu maçlarda 5 galibiyet alırken, Macaristan 9 kez kazandı ve 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.

Millilerin 639. sınavı

A Milli Takım, bugüne kadar toplam 638 maç oynadı. Bu maçların 353’ü resmi, 285’i özel karşılaşmaydı. Milliler bu süreçte 249 galibiyet, 239 mağlubiyet ve 150 beraberlik elde etti. Türkiye bu karşılaşmalarda toplam 873 gol atarken, kalesinde 912 gol gördü.

Montella yönetiminde 21. maç

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle birlikte 21. sınavına çıkacak. Montella yönetiminde daha önce 20 maça çıkan Türkiye, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Montella, İstanbul’da Macaristan karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından rövanşta da mutlu sona ulaşmak istiyor.

Deplasmanda 19 yıl sonra galibiyet hedefi

Türkiye, Macaristan’ı son olarak 7 Ekim 2006’da deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetin ardından oynanan 3 dış saha maçında milliler sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 19 yıl sonra Macaristan’da galip gelerek hem tarihi bir seriyi sonlandırmak hem de A Ligi’ne yükselmek istiyor.

Kökçü cezalı, Güler ve Demiral sahada olabilir

İstanbul’daki ilk maçta sarı kart gören Orkun Kökçü, kart cezası nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek. İlk maçta cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral ise teknik direktör Montella’nın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Sakatlıklar nedeniyle kadro değişti

Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonucu, savunma hattında eksikleri tamamlamak amacıyla İtalya’nın Palermo takımında forma giyen Rayyan Baniya, kadroya dahil edildi.

Maçın hakemi Felix Zwayer

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Florian Badstübner 4. hakem olarak görev yaparken, VAR koltuğunda Bastian Dankert, AVAR görevinde ise Patrick Hanslbauer yer alacak.

A Milli Takım’ın aday kadrosu

Kaleciler:

Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

Orta Saha:

Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica) – cezalı, Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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