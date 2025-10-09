UEFA’dan 13 bin 300 kilometreye izin!

UEFA’dan 13 bin 300 kilometre uzağa onay

Globalleşen futbol, Avrupa liglerini de başka kıtalara açmaya başladı. UEFA, bir defalığına mahsus olmak üzere İspanya Ligi ve İtalya Ligi’nde bir karşılaşmanın ülke dışında oynanmasına izin verdi. İtalya Ligi’nde Como-Milan maçının Avustralya’nın Perth kentinde oynanacak olması özellikle futbolcular ve taraftarları ayağa kaldırdı. Şubat ayındaki Como-Milan karşılaşması, oynanması gereken şehirden 13 bin 300 kilometre uzaklıkta Avustralya’nın Perth kentinde oynanacak.

Milan’lı Rabiot isyan etti

Fransa Millî Takımı kampında konuşan Adrien Rabiot, Le Figaro’ya şu sözleri söyledi: “Milan’la Avustralya’da Serie A maçı oynayacağımızı duyunca çok şaşırdım. Bu tamamen delilik. Ama ekonomik anlaşmalar ve ligin tanıtımı için yapılan şeyler bunlar. Takvim ve oyuncu sağlığı üzerine çok konuşuluyor ama bu gerçekten saçma. İki İtalyan takımının Avustralya’da oynaması inanılmaz. Her zamanki gibi buna da uyum sağlamamız gerekecek.”

Bu açıklamaya Serie A CEO’su Luigi De Siervo sert yanıt verdi:

“Rabiot, milyonlar kazanan diğer futbolcular gibi unutmamalı ki işi futbol oynamak. Kazandığı paraya saygı duymalı ve işvereni olan Milan’ın kararına uymalı. Milan bu maçın yurt dışında oynanmasını kabul etti ve destekledi. Bu bir istisna olarak görülmeli. Uçuş uzun ama business class’ta gidilecek. Üst düzey futbolcular, kazandıkları maaşların karşılığı olarak bu tür fedakârlıkları anlayabilmeli.”

Villarreal-Barcelona, Miami’de!

UEFA, İtalya Ligi’nde Como-Milan’ın ardından İspanya Ligi’nde Villarreal-Barcelona’nın 20 Aralık’ta ABD’nin Miami kentinde oynanmasına da onay verdi. Villarreal Başkanı Fernando Roig, kombine bilet sahiplerinin hiçbir ücret ödemeden ABD’ye götürüleceğini duyurdu. Böylece bir Avrupa Ligi maçı ilk kez ABD’de oynanacak. İspanyol futbolseverler, bu karara büyük tepki gösterdi. Barcelonalı Frenkie de Jong: “Bu bir İspanyol ligi maçı ve tarafsız bir sahada deplasman maçı oynayacağız. Bu adil değil. Kulüpler para kazanacak ama benim için bu tür durumlar kabul edilemez” şeklinde konuştu.