Vincenzo Montella’ya “Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi” ödülü verildi

MeeTürkItaly

İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen “MeeTürkItaly” toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

İtalya Başkonsolosluğu’ndaki Venedik Sarayı’nda İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin davetiyle yapılan organizasyonda Hacıosmanoğlu ve Montella’nın yanı sıra TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, İtalya’nın olimpiyat madalyalı sporcularından judocu Alice Bellandi ve kürekçi Matteo Lodo da yer aldı.

Montella’ya İtalyan Spor Elçisi ödülü verildi

Ankara Büyükelçisi Marrapodi, İtalya Spor Günü kapsamında “Zaferin Zirvesinde: Olimpiyatlarda İtalya” temasıyla ikinci kez düzenlenen etkinlikte A Millî Takımımızın İtalyan teknik direktörü Montella’ya “Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi” ödülünü takdim etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var. Hocam ‘teşekkürlere alışık değilim’ dedi ama Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmanı istiyorum. İnşallah hep beraber gideriz.” ifadelerini kullandı.

Ödülünü alırken açıklamada bulunan Montella, “Çok heyecanlıyım. Böylesine teşekkürlere alışık değilim. Tabii ki benim için gurur kaynağı. Giorgio sana teşekkür ederim. Sayın Bakana teşekkürlerimi iletmeni rica edeceğim. Türkiye’ye müteşekkirim.

Bana son derece önemli bir görev verdi. Benimle benzeyen bir ülkeyle karşılaşma imkanı buldum. EURO 2032 için iş birliğimiz devam edecek, bunun için de gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başkana teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.