Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi

Kadıköy’de 24 Ocak’ta Salı Pazarı’nda yaşanan dehşet verici olayda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi‘nin davasında ilk duruşma bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Sanıklar hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırı

NTV Muhabiri Deniz Tüysüz’ün aktardığı bilgilere göre, Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bahçelievler’deki mezarı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Olayın hemen ardından mezarlıkta polis incelemesi başlatıldı.

Cinayet anı ve süreci

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. isimli kişiyle tartışmış, B.B. tarafından vücudunun beş yerinden bıçaklanmıştı. Saldırı sırasında yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde yatan Minguzzi’yi tekmeledi. Genç çocuk hastaneye kaldırıldıktan 14 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Aileye yönelik tehditler ve yeni suç duyuruları

Olayın ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, aileye yönelik tehdit mesajlarının geldiği ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içeren mesajlar alan aile, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kamu davası açılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı ve muhalefet liderinden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti. Görüşmede yürütülen hukuki sürecin detayları ele alındı. Erdoğan, “Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olacağız” dedi. Aile ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

