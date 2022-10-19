Burano Adası: Venedik’in Gökkuşağı

Burano Adası, Venedik’in kuzeydoğusunda küçük bir ada. Başlangıçta balıkçılar burada yaşıyordu, ancak bugün ada tamamen turistik bir yer.

Burano Adası’nı bu kadar çekici kılan ise parlak boyalı rengarenk evleri. Efsanevi lagün şehri Venedik‘i İtalya’da tatil için ziyaret edenler Burano Adası için de biraz zaman planlamalı.

Çünkü Venedik’in kuzeydoğusunda bir masal kitabından fırlamış olabilecek küçük bir ada var.

Burano’daki her ev gerçekten parlak, neşeli renklerle boyanmıştır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, burası fotoğraf avcıları için mutlak bir sıcak nokta.

Adadaki küçük evler bir açık hava resim galerisi gibi sıralandığından, gerçek olamayacak kadar güzel görünüyor.

Her ev, parlak yeşil, mavi, turuncu, kırmızı ve akla gelebilecek her renkte parlayan büyük, renkli bir tuval gibi. Bugün durumun böyle olması muhtemelen çok ciddi bir geçmişe sahip.

Burano Evleri Neden Renkli?

Burano sakinlerinin evlerini bu kadar neşeli ve renkli bir şekilde boyamaya ne zaman başladıklarını kimse tam olarak bilmiyor.

Ancak Daily Mail’e göre, çoğunlukla balıkçılıkla geçinen ada sakinlerinin evlerini parlak renklerle boyamaları da meslekleriyle ilgili.

Evler muhtemelen balıkçılar yollarını bulabilsinler diye çok parlak bir şekilde boyanmıştı. Çünkü sis çöktüğünde hala rengarenk evlerini görebiliyorlardı. Bu şekilde gemi kazalarından kurtuldular ve güvenli bir şekilde eve dönüş yolunu buldular.

Bir başka rivayete göre ise boyaların sebebi adanın kadınları.

Birçok inananı olan bu rivayette balıkçıların eşleri, kocaları sarhoş olduklarında evlerini bulabilsin diye evler balıkçı tekneleriyle aynı renklere boyandı.

Burano’da oldukça ciddiye alınan başka bir şey de evlerin renkleri. Yani evinizi istediğiniz gibi boyayamazsınız, önceden belediyeden izin almanız gerekiyor.

Çünkü Burano’da her yere her renge izin verilmiyor. Atlas Obscura’ya göre, bugün küçük adaya çok sayıda turist çeken parlak rengi korumak için evler iki yılda bir yeniden boyanıyor.

Burano Adası: Sakinleri azalıyor, turist sayısı artıyor

Burano bugün başka bir şeyle de ünlüdür, özellikle ince danteller burada sevgiyle elle yapılır. Örneğin giysiler, eşarplar ve masa örtüleri ondan yapılır.

Britannica Ansiklopedisine göre, Burano kadınları, balıkçılığın pek kazançlı bir iş olmadığı yıllarda evi geçindirmek için 18. yüzyılın başlarında dantel yapmaya başladılar.

Bugün ise dantel işlemeciliği sadece hediyelik eşya olarak kaldı.

Yılda 30 milyon turistin ziyaret ettiği Venedik’e gelenlerin tahminlere göre yaklaşık 1 buçuk milyonu Burano Adası’nı da ziyaret ediyor. Ada nüfusu ise geçen her yıl daha da azalıyor. Şu anda adada yaşayanların sayısı 2700 civarında.

Venedik’ten Burano Adası’na Nasıl Gidilir?

Venedik’ten Burano’ya gitmek çok kolay. Cannaregio bölgesindeki Fondamente Nove durağından 12 numaralı vaporettoya binmeniz yeterli. Tek gidişlik bilet fiyatı 7 euro. Venedik genelinde geçeli olan günlük 20 Euroluk bileti de Burano ve Murano vaporettosunda kullanabilirsiniz.

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