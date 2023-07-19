Akrotiri: Santorini Adasındaki Pompeii

MÖ 17. yüzyıl civarında, Santorini adasındaki büyük bir volkanik patlama Akrotiri antik kentini yok etti. 1967 yılında yeniden keşfedilen kentin kalıntıları İtalya’daki ünlü Pompeii’yi anımsatıyor.

Kiklad Adalarından Santorini, Yunanistan’ın en popüler tatil adalarından biri.

Ama aynı zamanda ülkenin en tarihi yerlerinden biri olduğunu çok az kişi biliyor.

Santorini’nin merkezi Fira’dan birkaç kilometre uzakta, ilk bakışta olağanüstü görünmeyen bir arkeolojik alan var. Bunlar kayıp antik Akrotiri kentinin kalıntıları.

Ve bu sadece “Yunanistan’ın Pompeii”si olarak anılmaz, aynı zamanda bin yıllık bir efsanenin de kaynağı olabilir.

Akrotiri: Kanalizasyon Sistemi Var!

Greek News Agenda’ya göre tarihi Akrotiri, Yunan yüksek kültürünün erken dönem yerleşim yeri olarak tanımlanabilir.

1967’den beri burada sürdürülen kazıların da gösterdiği gibi, şehir o dönem için alışılmadık derecede ilericiydi. Yani sadece üç kata kadar olan binalar ve asfalt sokaklar değil, aynı zamanda bir kanalizasyon sistemi ve hatta muhtemelen evlerde tuvaletler vardı.

MÖ 3500 yıllarında kurulduğundan bu yana Ege’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelen bölge, sadece anakara Yunanistan ile değil, Suriye ve Mısır ile de ilişkilerini sürdürüyor.

Bulunan duvar resimleri, mobilyalar ve ev eşyaları, Akrotiri sakinlerinin çok lüks bir yaşam sürmüş olması gerektiğini gösteriyor.

Ancak MÖ 1600 civarında şehir, kelimenin tam anlamıyla yeryüzünden kayboldu. Büyük bir doğal afet tarafından yok edildi.

Artık “Minoan Patlaması” olarak bilinen volkanik bir patlama, yalnızca Akrotiri’yi değil, aynı zamanda tüm Santorini adasını, hatta komşu Girit adasındaki yerleri harap ederek yok etti.

Etkileri Mısır’dan bile hissedilebiliyordu ve ada bir metre kalınlığındaki kül tabakasının altına gömüldü.

Hiç Ceset Bulunamadı!

Patlama aynı zamanda Akrotiri’nin de sonuydu. Bir zaman kapsülünde olduğu gibi, şehir kül örtüsünün altına gömüldü ve korundu.

Ancak İtalya’daki Pompeii’nin aksine, burada hiçbir ceset bulunamadı. Bilim adamları, volkanik patlamanın muhtemelen Santorini sakinleri için tam bir sürpriz olmadığı sonucuna vardı.

Bundan önce zaten bir dizi şiddetli deprem olmuştu. Bu muhtemelen Akrotiri sakinlerinin anavatanlarını terk etmelerine neden oldu.

Ancak harap haldeki şehirde bu kadar çok iyi korunmuş objenin bulunmuş olması, birçoğunun muhtemelen yakında geri döneceklerini düşündüğünü gösteriyor.

Akrotiri gerçek Atlantis miydi?

Akrotiri’de insan kalıntılarının hiç bulunmamasının başka bir nedeni de olabilir. Buna göre, Santorini’deki insanlar tamamen yanmış olabilir.

Antik kent, Profesör Spyridon Marinatos ve Atina Arkeoloji Derneği yönetiminde ilk kazıların başladığı 1967 yılına kadar unutulmaya yüz tuttu.

Buluntular, özellikle hemen her evde sanatsal olarak tasarlanmış freskler, bugüne kadar bilim adamlarını hayrete düşürdü. Keşfedilen seramikler de rakipsiz nitelikte.

Buranın gerçek, efsanevi Atlantis olabileceği teorisi defalarca ortaya atıldı.

WELT’e göre, Yunan filozof Platon’un efsanevi yer hakkında yaptığı çok sayıda açıklama, Akrotiri ile şaşırtıcı paralellikler gösteriyor.

En önemlisi, efsaneye göre Atlantis’in de depremler ve sellerle yok olması. Santorini’deki Thera yanardağı patladığında, patlama en az dokuz metre yüksekliğinde tsunami dalgalarına neden oldu.

Atlantis efsanesinde Platon, şehrin merkezine aynı adı taşıyan Yunan deniz tanrısına adanmış bir Poseidon tapınağı yerleştirdi. Ancak şu anda iki hektar büyüklüğünde olan Akrotiri kazı alanında, kazılar uzun süre devam edecek olsa da şu ana kadar Poseidon tapınağı bulunamadı.

Buna rağmen veya tam da bu nedenle, Santorini’deki insanlar elbette Atlantis mitinden yararlanıyorlar. Tarih öncesi Thera müzesinin (Santorini’ye eskiden böyle denirdi) yanı sıra “Kayıp Atlantis Müzesi” de var.

Ziyaretçiler, sinemalarda devasa volkanik patlamayı deneyimleyebilirler. Ve tabii ki Platon’un Atlantis tasvirleri de eksik değil.

Yetişkinler için 14 Euro’luk yüksek giriş ücreti, bu peri masalı ile ne kadar iyi para kazanabileceğinizi gösteriyor, 12 yaşına kadar çocuklar yedi Euro ödüyor.

Akrotiri arkeolojik sit alanı, Ekim ayının sonuna kadar sabah 8’den akşam 20’ye kadar açıktır ve giriş ücreti 12 avrodur.

Burayı ziyaret etmek, sadece zaman içinde etkileyici bir yolculuk değil, aynı zamanda en büyük efsanelerden birinin izlerini aramak için çok kişisel bir arayıştır: Kayıp şehir Atlantis efsanesi.

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