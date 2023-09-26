Arda Güler Yine Sakatlandı

Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler’in yeniden sakatlandığını duyurdu. Güler’in en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler tekrar sakatlandı. Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada Arda Güler’in sol rektus femoris kasından sakatlandığı belirtildi.

Real Madrid’in Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında sakatlanan Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte bu sezon forma şansı bulamamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti yarın (27 Eylül Çarşamba) günü oynanacak olan Las Palmas mücadelesinde Arda Güler’e forma şansı verebileceğini söylemişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlıktan çıkan ve geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler’in oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ancelotti, La Liga’nın 7. haftasında yarın Las Palmas’a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, “Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey” şeklinde konuştu.

Basın toplantısından kısa bir süre sonra ise Arda’nın yeniden sakatlandığı duyuruldu.

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