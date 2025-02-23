Fransa’da terör olayı!

Fransa‘nın doğusundaki Mulhouse kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir sivil hayatını kaybederken, polis memurları yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı “İslamcı terör eylemi” olarak nitelendirdi.

Fransa Mulhouse’da meydana gelen bıçaklı saldırıda, saldırıya müdahale eden vatandaşlardan biri hayatını kaybederken, iki polis memuru ciddi şekilde yaralandı. Ayrıca, üç polis memuru hafif yaralanırken olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa’da terör eylemi yaşandı

Yerel savcıların açıklamalarına göre, 37 yaşındaki Cezayir doğumlu şüpheli, terörle mücadele izleme listesinde (FSPRT) yer alıyor ve daha önce de sınır dışı edilmesi emriyle uyarılmıştı. Şüpheli, saldırı sırasında polis memurlarına “Allahu Akbar” diye bağırarak eylemini gerçekleştirdi.

Eylem psikiyatrik boyut mu taşıyor?

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, şüphelinin “şizofrenik profili” olduğunu ve eylemin psikiyatrik bir boyut taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, saldırıyı “İslamcı terör eylemi” olarak tanımladı ve Fransa‘nın terörü kökten ortadan kaldırmak için her türlü önlemi alacağını vurguladı.

Mulhouse Belediye Başkanı Michele Lutz, olayın ardından sosyal medyada “Şehrimizi dehşet sardı” diyerek duygu ve tepkilerini paylaştı. Ulusal terör soruşturma birimi (PNAT), olayı cinayet ve girişim olarak değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı.

