Mauro Icardi, Juventus yolunda

İtalya'nın Juventus kulübü, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi'ye 1.5 yıllık sözleşme önerdi

01/02/2026
Mauro Icardi bedelsiz gidebilir

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus‘ta Mauro Icardi ismi gündeme geldi.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Torino ekibi, Kolo Muani’den olumsuz yanıt alınca rotayı Arjantinli golcüye çevirdi.

Teknik direktör Luciano Spalletti’nin onay verdiği Icardi için Galatasaray’ın yanıtı bekleniyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli santrfor için 1,5 yıllık sözleşme önermiş durumda.

Taraflar arasında ücretsiz bir transferin de yolları aranıyor.

2022/23 sezonunda sarı-kırmızılılara katılan 32 yaşındaki oyuncu, 116 maçta 71 gol 22 asiste imza attı.

Icardi, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ile Inter’de birlikte çalışmıştı.

Icardi’den Galatasaray’da goller – Video

 

NationalTurk NL01/02/2026
