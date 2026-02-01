Mauro Icardi, Juventus yolunda

Mauro Icardi bedelsiz gidebilir
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus‘ta Mauro Icardi ismi gündeme geldi.
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Torino ekibi, Kolo Muani’den olumsuz yanıt alınca rotayı Arjantinli golcüye çevirdi.
Teknik direktör Luciano Spalletti’nin onay verdiği Icardi için Galatasaray’ın yanıtı bekleniyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli santrfor için 1,5 yıllık sözleşme önermiş durumda.
Taraflar arasında ücretsiz bir transferin de yolları aranıyor.
2022/23 sezonunda sarı-kırmızılılara katılan 32 yaşındaki oyuncu, 116 maçta 71 gol 22 asiste imza attı.
Icardi, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ile Inter’de birlikte çalışmıştı.
Icardi’den Galatasaray’da goller – Video