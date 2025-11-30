Gazze’de ateşkese rağmen ağır bombardıman

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiya ve Bureyc, doğuda Şucaiyye ve Tuffah, güneyde Refah ile Han Yunus çevresi ağır bombardımana tutuldu. Kara birlikleri topçu ateşini artırırken, savaş uçakları aralıksız hava saldırıları düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı son 48 saatte iki Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, ateşkesin başlamasından bu yana ölü sayısının 354’e, toplam can kaybının ise 70 bin 100’e ulaştığını açıkladı.

Ateşkese rağmen Gazze’ye çok yönlü saldırılar

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kuzeyde Beyt Lahiya’yı, ortada Bureyc Mülteci Kampı’nı, güneyde Refah’ı, ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Karara ve Beni Suheyla beldelerini hedef aldığını belirtti. Savaş uçakları Şucaiyye ve Tuffah semtlerine peş peşe hava saldırıları düzenlerken, savaş gemileri de Gazze sahil şeridine ateş açtı. Kara topçuları ise özellikle kuzeyde yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Saldırılarda çocuklar da yaşamını yitirdi

Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla’da İsrail askerleri hedef gözeterek açtıkları ateşle iki kardeş çocuğu öldürdü. Bölge sakinleri, ateşkese rağmen sivil yerleşimlerin vurulmasının büyük korku yarattığını ifade etti. Sağlık kaynakları, saldırıların insani durumu daha da ağırlaştırdığını, hastanelerde yoğunluğun kritik seviyeye ulaştığını belirtti.

Batı Şeria’da baskınlar, saldırılar ve gözaltılar

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden yerleşimciler Batı Şeria’nın çok sayıda noktasında saldırılarını artırdı. Halayil el-Luz beldesindeki saldırıda biri gerçek mermiyle yaralanan 10 Filistinli tedavi altına alındı. Yerleşimcilerin bazı evlere saldırdığı, seraları ateşe verdiği bildirildi.

Öte yandan, Tubas’taki Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı’na günler süren baskının ardından İsrail güçleri çekildi. Baskınlarda 350 evin tahrip edildiği, altyapının zarar gördüğü, 150’den fazla Filistinlinin yaralandığı, 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bazı evlerin geçici askeri karargâha dönüştürüldüğü aktarıldı.

Gazze’nin doğusunda konutlar yerle bir edildi

Şucaiyye Mahallesi’nde İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgede çok sayıda konutun ağır saldırıyla yıkıldığı bildirildi. Patlamaların ardından bölgeden yükselen yoğun dumanlar, şarapnel parçalarının kentin uzak bölgelerine kadar savrulduğunu gösterdi.

Hamas’tan uluslararası topluma çağrı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkese rağmen süren saldırıların “soykırımın hız değiştirmiş bir devamı” olduğunu ifade ederek Mısır, Katar ve diğer arabuluculara acil müdahale çağrısı yaptı. Hamas ayrıca cumartesi gününü, İsrail’in ihlallerine karşı “küresel kitle hareketi” günü olarak değerlendirme çağrısında bulundu.

Kutsal mekânlara yönelik hamleler tepki çekiyor

Hamas, İsrail’in Harem-i İbrahim Camisi’nin iç avlusuna el koyma kararını “İslami kimliği değiştirmeye yönelik bir adım” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Filistin halkının kutsal mekânları korumaya devam edeceği ve bu kararı reddettiği vurgulandı.

Uluslararası Dayanışma Günü gerilim gölgesinde

29 Kasım’ın “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edilmesinin üzerinden 48 yıl geçerken, sahadaki saldırılar ve ihlallerin durmadığına dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik baskıların devam ettiği, Filistin’in tarihi topraklarının yüzde 85’inin İsrail kontrolünde olduğu belirtiliyor.

