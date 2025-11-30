Trump’tan Venezuela’ya hava sahası resti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela’nın üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının “tamamen kapalı sayılması gerektiğini” duyurması, Washington–Caracas hattında tansiyonu yeniden yükseltti. Trump’ın açıklamasının yeni bir politika mı yoksa Maduro yönetimine baskıyı artırma hamlesi mi olduğu belirsizliğini korurken, Caracas bu ifadeleri ülke egemenliğine yönelik “açık bir tehdit” olarak değerlendirdi. Son aylarda Karayipler ve Pasifik’te artan ABD askerî operasyonları da bölgedeki gerilimin zeminini güçlendirmiş durumda.

Caracas: Bu bir sömürgeci tehdit

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın mesajını sert bir dille reddederek bunun “ülkenin egemenliğine, havacılık güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tek taraflı, düşmanca bir adım” olduğunu belirtti. Açıklamada, ABD’nin sınır dışı uçuşlarını tek taraflı durdurduğu da hatırlatıldı.

Trump’ın açıklamalarından önce uçuş iptalleri başladı

Trump’ın sözlerinden önce ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), pilotlar için Venezuela çevresindeki askerî hareketlilik nedeniyle risk uyarısı yayımlamıştı. Uyarının ardından bazı uluslararası havayolları bölgeye yapılan uçuşları askıya aldı.

ABD bölgeye yığınak yapıyor

Washington, Maduro yönetimine baskıyı artırmak amacıyla Venezuela yakınlarında bombardıman uçuşları gerçekleştirdi; USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve çok sayıda savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı. “Operation Southern Spear” kapsamında yaklaşık 12 bin asker bölgede görev yapıyor.

Kongre denetim istiyor

Uydu ve deniz operasyonlarının özellikle 2 Eylül’deki tartışmalı saldırı sonrası yoğunlaşması, Kongre üyelerinin daha kapsamlı bir inceleme talep etmesine yol açtı.

