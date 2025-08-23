Halkidiki’de ev sahibi olmanın tam zamanı: Yatırımcılar için çifte kazanç

California’da yaşayan mimar ve emlak yatırımcısı Alex Pettas, Atina’da Akropolis yakınlarında 425 bin euroya satın aldığı evi yenileyerek kısa sürede önemli kazançlar elde etti. Airbnb’den aylık 1.300–3.300 euro net gelir sağlayan Pettas, kısa vadeli kira düzenlemeleri sıkılaşınca uzun dönem kiralama modeline geçti. Yatırımcıya göre, Yunanistan’ın dijital ödeme kolaylıkları ve yüksek turizm potansiyeli bu süreci daha da avantajlı hale getirdi.

Bu örnek, uluslararası yatırımcıların Yunanistan’da doğru lokasyonda doğru projelere yöneldiğinde, kısa sürede karlı sonuçlar alabileceğini kanıtlıyor.

Şimdi sıra Halkidiki’de

Pettas’ın Atina’daki başarısı, yatırımcıların gözünü daha da turistik ve değer artış potansiyeli yüksek bölgelere çevirmesine yol açtı. Bu bölgelerin başında, Halkidiki geliyor. Berrak denizi, ödüllü plajları ve doğal güzellikleriyle bilinen Halkidiki, son yıllarda uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Paliouri Villaları: Lüks ve yatırım bir arada

Paliouri Villaları, modern mimarisi, özel havuzları, geniş yaşam alanları ve deniz manzarasıyla sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor. Villaların fiyatları 650 bin eurodan başlıyor ve bu tutar, Yunanistan Golden Visa programı için gerekli eşiği aşarak yatırımcıya ve ailesine Avrupa’da oturum hakkı sağlıyor.

Yatırım avantajları

Son üç yılda bölgede %22’den fazla yıllık değer artışı

Turizm sezonunda yüksek kira geliri potansiyeli

Golden Visa uyumlu yatırım sayesinde Avrupa’da serbest dolaşım hakkı

Tek villa ile çift Golden Visa alma imkanı