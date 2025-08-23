Emlak

Halkidiki’de ev sahibi olmanın tam zamanı: Yatırımcılar için çifte kazanç

ABD’li yatırımcı Alex Pettas’ın Atina’da yaptığı gayrimenkul yatırımıyla elde ettiği yüksek kira getirisi, Yunanistan’ın yatırımcılar için ne kadar cazip olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi gözler, hem tatil hem kazanç fırsatı sunan Halkidiki’nin Paliouri Villaları’na çevrildi.

NationalTurk FR23/08/2025
11 1 dakika okuma süresi
Berrak denizi, ödüllü plajları ve doğal güzellikleriyle bilinen Halkidiki, son yıllarda uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
Berrak denizi, ödüllü plajları ve doğal güzellikleriyle bilinen Halkidiki, son yıllarda uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
WTS ile Ayın Fırsatları

California’da yaşayan mimar ve emlak yatırımcısı Alex Pettas, Atina’da Akropolis yakınlarında 425 bin euroya satın aldığı evi yenileyerek kısa sürede önemli kazançlar elde etti. Airbnb’den aylık 1.300–3.300 euro net gelir sağlayan Pettas, kısa vadeli kira düzenlemeleri sıkılaşınca uzun dönem kiralama modeline geçti. Yatırımcıya göre, Yunanistan’ın dijital ödeme kolaylıkları ve yüksek turizm potansiyeli bu süreci daha da avantajlı hale getirdi.

Bu örnek, uluslararası yatırımcıların Yunanistan’da doğru lokasyonda doğru projelere yöneldiğinde, kısa sürede karlı sonuçlar alabileceğini kanıtlıyor.

İçerik gizle
1 Şimdi sıra Halkidiki’de
2 Paliouri Villaları: Lüks ve yatırım bir arada
2.1 Yatırım avantajları

Şimdi sıra Halkidiki’de

Pettas’ın Atina’daki başarısı, yatırımcıların gözünü daha da turistik ve değer artış potansiyeli yüksek bölgelere çevirmesine yol açtı. Bu bölgelerin başında, Halkidiki geliyor. Berrak denizi, ödüllü plajları ve doğal güzellikleriyle bilinen Halkidiki, son yıllarda uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Paliouri Villaları: Lüks ve yatırım bir arada

Paliouri Villas

Paliouri Villaları, modern mimarisi, özel havuzları, geniş yaşam alanları ve deniz manzarasıyla sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor. Villaların fiyatları 650 bin eurodan başlıyor ve bu tutar, Yunanistan Golden Visa programı için gerekli eşiği aşarak yatırımcıya ve ailesine Avrupa’da oturum hakkı sağlıyor.

aztek gayrimekul yatirimlari 07162025 18

Yatırım avantajları

Son üç yılda bölgede %22’den fazla yıllık değer artışı

Turizm sezonunda yüksek kira geliri potansiyeli

Golden Visa uyumlu yatırım sayesinde Avrupa’da serbest dolaşım hakkı

Tek villa ile çift Golden Visa alma imkanı

Halkidiki: Doğanın, tarihin ve yatırımın buluştuğu Yunan cenneti

Bağlantılar
NationalTurk FR23/08/2025
11 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu