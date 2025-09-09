12 Dev Adam’ın rakibi Yunanistan

Yunanistan kötü başlayıp geri döndü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası‘nda yarı finalde rakibimizi belirleyecek mücadelede Litvanya ile Yunanistan, Letonya’da karşılaştı. Litvanya, ilk çeyreğe 7-0 öne başlarken ardından skor 9-8 oldu. Yunanistan ilk çeyreği 24-19 üstün tamamladı. İnanılmaz bir çekişmeye sahne olan ikinci periyot sonunu Yunanistan 44-38 ile önde kapattı. Yunanistan’da Giannis Antetokounmpo ilk yarıda 15 sayı kaydetti. Yunanistan üçüncü periyot sonunda ise farkı iyice açtı: 64-52. Yunanistan karşılaşmayı da 87-76 kazanıp cuma günü oynanacak yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

76-87

LİTVANYA-YUNANİSTAN

STAT: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)

1. PERİYOT: 19-24

2. PERİYOT: 19-20 (38-44)

3. PERİYOT: 14-20 (52-64)

4. PERİYOT: 24-23

LİTVANYA: Marek Blazevic 4, Arnas Velicka 12, Gytis Radzevicius 10, Jonas Valanciunas 24, Deividas Sirvydis 6, Laurynas Birutis, Ignas Sargiunas 4, Margiris Normantas 5, Azoulas Tubelis 1, Tadas Sedekerskis 3, Rokas Giedraitis 7

YUNANİSTAN: Tyler Dorsey 6, Kostas Sloukas 11, Kostas Papanikolaou 8, Giannis Antetokounmpo 29, Konstantinos Mitoglou 5, Kostas Antetokounmpo 4, Panagiotis Kalaitzakis 2, Vasileios Tolipoulos 17, Alexandros Samodurov 5