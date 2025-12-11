Real Madrid’e bir darbe de City’den

Real Madrid’de Arda Güler kızakta
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçında Real Madrid ile Manchester City, İspanya’da karşılaştı.
Arda Güler’in yedek kulübesinde başladığı ve 58’de oyuna dahil olduğu karşılaşmanın 28. dakikasında Jude Bellingham’ın asistinde skoru 1-0 yapan Rodrygo, 32 maçlık gol hasretine son verdi.
Manchester City bu gole 35’te Nico OReilly ile karşılık verdi: 1-1.
43’te Erling Haaland penaltıdan City’yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi.
Bu sonuçla Manchester City 13 puana çıkarken Real Madrid 12 puanda kaldı.
İspanya Ligi’nde de son 5 haftada 9 puan kaybeden Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso topun ağzında.
Şampiyonlar Ligi’nde saat 23.00 kuşağında alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge-Arsenal 0-3
Athletic Bilbao-Paris Saint Germain 0-0
Borussia Dortmund-Bodo Glimt 2-2
Benfica-Napoli 2-0
Juventus-Pafos FC 2-0
Bayer Leverkusen-Newcastle United 2-2