AvrupaFutbolSpor

Real Madrid’e bir darbe de City’den

Son dönemde kötü performans sergileyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde kendi evinde Manchester City’ye 2-1 mağlup oldu

NationalTurk NL11/12/2025
1 Bir dakikadan az
Son dönemde kötü performans sergileyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde kendi evinde Manchester City’ye 2-1 mağlup oldu

Real Madrid’de Arda Güler kızakta

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçında Real Madrid ile Manchester City, İspanya’da karşılaştı.

Arda Güler’in yedek kulübesinde başladığı ve 58’de oyuna dahil olduğu karşılaşmanın 28. dakikasında Jude Bellingham’ın asistinde skoru 1-0 yapan Rodrygo, 32 maçlık gol hasretine son verdi.

Manchester City bu gole 35’te Nico OReilly ile karşılık verdi: 1-1.

43’te Erling Haaland penaltıdan City’yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Manchester City 13 puana çıkarken Real Madrid 12 puanda kaldı.

İspanya Ligi’nde de son 5 haftada 9 puan kaybeden Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso topun ağzında.

Şampiyonlar Ligi’nde saat 23.00 kuşağında alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge-Arsenal       0-3

Athletic Bilbao-Paris Saint Germain         0-0

Borussia Dortmund-Bodo Glimt 2-2

Benfica-Napoli  2-0

Juventus-Pafos FC           2-0

Bayer Leverkusen-Newcastle United       2-2

Bağlantılar
NationalTurk NL11/12/2025
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu