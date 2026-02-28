Trump’tan İran açıklaması: Toparlanması birkaç yıl sürer

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son askeri operasyonların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer anlaşmaya çok yaklaştığını ancak son anda geri çekildiğini öne süren Trump, Tahran yönetiminin aslında anlaşma yapmak istemediğini düşündüğünü ifade etti.

Trump: Anlaşmaya yaklaştılar, geri adım attılar

İsrail’in N12 kanalına konuşan Trump, İranlıların bir anlaşmaya çok yaklaştığını ancak ardından geri adım attığını söyledi. Trump, bu durumun Tahran’ın nükleer anlaşmayı gerçekten sonuçlandırmak istemediğini gösterdiğini iddia etti.

Trump: Netanyahu ile “aynı çizgideyiz”

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesini “iyi” olarak nitelendirdi ve iki liderin aynı noktada bulunduğunu belirtti.

Askeri seçenekler masada

ABD’nin İran’a yönelik askeri adımlarına ilişkin çeşitli seçeneklerin bulunduğunu dile getiren Trump, isterlerse askeri kampanyayı genişletebileceklerini ya da birkaç gün içinde sona erdirebileceklerini söyledi.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah programını yeniden inşa etmesi halinde saldırıların tekrar başlatılacağı uyarısında bulundu.

“İran’ın toparlanması zaman alacak”

ABD Başkanı, son saldırıların İran üzerinde ciddi etki yarattığını savunarak, ülkenin toparlanmasının “birkaç yıl” sürebileceğini ifade etti.

Ortak operasyon ve nükleer görüşmeler

İsrail ve ABD, cumartesi sabahı İran’a karşı ortak bir askeri operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Saldırılar, “İran rejiminin oluşturduğu tehdit” gerekçesiyle gerçekleştirildi.

Operasyon, Cenevre’de Umman arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran nükleer görüşmelerinin son turunun tamamlanmasının hemen ardından geldi. Taraflar görüşmelerin “ciddi ve yapıcı” bir atmosferde geçtiğini belirtmişti.

Geçen haziran ayında ise ABD, 12 gün süren İsrail-İran çatışması sırasında İran’daki üç nükleer tesisi hedef almıştı.

