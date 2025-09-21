İbrahim Hacıosmanoğlu çıldırdı!

İbrahim Hacıosmanoğlu: 40 yıldır görmedim

Trabzonspor‘un 1-1 biten Gaziantep FK maçında atışı kullandırıp ardından gollük atağı düdükle kesen hakem Arda Kardeşler’e tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın ardından telefon bağlantısında adeta küplere bindi. Hacıosmanoğlu, “Ben bir takım şeyleri biriktiriyorum. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hakem hata yapabilirdir, insandır, insan hata yapar. Onları ileri günlerde değerlendireceğiz. Ben 59 yaşımdayım, hep söylüyorum insanlara, 40 senein bütün özetini yapabilirim, öyle sporun içindeyim, hafızam hakim pozisyon pozisyon anlatabilirim. Ben FETÖ’nün en büyük darbesini Trabzonspor başkanıyken yedim. Trabzonspor başkanıyken 3 maç üst üste maç kaybettik. Onları bile masum görüyorum. 40 yıldır ben bu akşam gibi bir hareket görmedim” dedi.

“Bunun bedeli ağır olacak”

İbrahim Hacıosmanoğlu, “Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor, yani bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Oyuncu, serbest vuruşu kullanıp siz eğer rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız, pozisyonun tehlikesini görüp de durup düdük çalıp tekrar aynı yerden başlatıyorsanız, bu hakem hatası değil, söylediğim gibi 40 senelik pozisyonları tek tek anlatırım. Normal bir vatandaş olarak tecrübelerimden anlatırım, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır” ifadelerini kullandı.

“Gereğini pazartesi yapacağım”

TFF Başkanı, “İnsanların hakemliğinin bitmesi değil bunun arkasındaki planı çözmek benim görevimdir, kurulların federasyonun çözmesi gereken büyük bir sorundur. Ben eski Trabzonspor başkanı değil, TFF başkanı değil, sporsever olarak konuşuyorum; bunun bedeli ağırdır. Gereğini yapmak bize aittir. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına özür diliyorum. Gereğini vakit geçmeden pazartesi günü yapacağım. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım” şeklinde konuştu.