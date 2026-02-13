FIFA gözünü dört büyüklere çevirdi

FIFA’dan ağır cezalar kapıda

FIFA’nın Athletic Bilbao’ya 3 dönem transfer cezası vermesinin ardından gözler 4 Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a çevrildi.

Kulüplerin borç durumlarına göre risk raporu tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Buna göre Beşiktaş, yıllık geliri 127 milyon Euro olmasına karşın 434 milyon Euro borçla, Avrupa’da en riskli kulüpler arasında Everton’ın ardından ikinci.

Trabzonspor ise borcunun gelirinin 2.8 katı olması nedeniyle çok yüksek kategorisinde beşinci.

Fenerbahçe 2.32, Galatasaray ise 2.08 borcun gelire katı dolayısıyla 7 ve 8. sıralarda bulunuyor ve yüksek seviyede risk kategorisinde bulunuyor.

Borç / Gelir Oranı bu oran, bir kulübün finansal sağlığını anlamak için toplam borç miktarından daha önemli:

1.0x altı: Sağlıklı / Yönetilebilir.

1.0x – 2.0x arası: Dikkat gerektirir / Riskli.

2.0x üzeri: Kırmızı Alarm Gelirlerinin en az 2 yıllık karşılığı kadar borçları var.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre FIFA müfettişleri, gelecek ay Türkiye’ye gelerek dört büyük kulübün mali durumunu mercek altına alacak.

FIFA’nın vereceği rapora göre kulüplerimiz puan silme, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve uluslararası organizasyonlardan men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.