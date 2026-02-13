FutbolTürkiye

FIFA gözünü dört büyüklere çevirdi

FIFA müfettişleri, borçları gelirlerinin çok üzerinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u denetlemek üzere Türkiye’ye geliyor

NationalTurk NL13/02/2026
0 1 dakika okuma süresi
FIFA müfettişleri, borçları gelirlerinin çok üzerinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u denetlemek üzere Türkiye’ye geliyor

FIFA’dan ağır cezalar kapıda

FIFA’nın Athletic Bilbao’ya 3 dönem transfer cezası vermesinin ardından gözler 4 Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a çevrildi.

Kulüplerin borç durumlarına göre risk raporu tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

Buna göre Beşiktaş, yıllık geliri 127 milyon Euro olmasına karşın 434 milyon Euro borçla, Avrupa’da en riskli kulüpler arasında Everton’ın ardından ikinci.

borc1

Trabzonspor ise borcunun gelirinin 2.8 katı olması nedeniyle çok yüksek kategorisinde beşinci.

Fenerbahçe 2.32, Galatasaray ise 2.08 borcun gelire katı dolayısıyla 7 ve 8. sıralarda bulunuyor ve yüksek seviyede risk kategorisinde bulunuyor.

Borç / Gelir Oranı bu oran, bir kulübün finansal sağlığını anlamak için toplam borç miktarından daha önemli:

1.0x altı: Sağlıklı / Yönetilebilir.

1.0x – 2.0x arası: Dikkat gerektirir / Riskli.

2.0x üzeri: Kırmızı Alarm Gelirlerinin en az 2 yıllık karşılığı kadar borçları var.

borc2

Avrupa basınında yer alan haberlere göre FIFA müfettişleri, gelecek ay Türkiye’ye gelerek dört büyük kulübün mali durumunu mercek altına alacak.

FIFA’nın vereceği rapora göre kulüplerimiz puan silme, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve uluslararası organizasyonlardan men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bağlantılar
NationalTurk NL13/02/2026
0 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu