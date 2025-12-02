Bulgaristan’da protestolar büyüyor: 71 gözaltı

Bulgaristan’da 2026 yılı bütçesine yönelik tepkiler, binlerce kişinin katıldığı geniş çaplı protestolara dönüştü. Bulgaristan.net.tr haberine göre Sofya’da başlayan gösteriler kısa sürede Pleven, Ruse, Dobrich, Lovech, Veliko Tarnovo, Yambol, Sliven, Stara Zagora, Plovdiv, Varna ve Burgas’a yayıldı. Başkentte barışçıl şekilde başlayan eylemler gecenin ilerleyen saatlerinde yerini sert çatışmalara bıraktı.

Sofya sokaklarında kalabalıklar büyüdü

Göstericiler, metro istasyonlarında yoğunluk oluşturarak şehir merkezine akın etti. Kalabalığın bir kısmı “DPS – Yeni Başlangıç” merkezine yürüyerek sloganlar attı. Polis tarafından çevrelenen alanda tansiyon yükselirken grup daha sonra GÉRB merkezine yöneldi. Sofya’da aynı anda birkaç farklı noktada büyük kalabalıkların toplanması şehir merkezinde saatlerce hareketliliğe neden oldu.

Gece boyunca süren gerilim

Sofya Emniyet Müdürü Lyubomir Nikolov, protestoların ilerleyen saatlerinde kontrolün güçleştiğini belirterek toplam 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında reşit olmayan kişilerin de bulunduğu kaydedildi. Üç polis memurunun yaralandığı bildirildi ve güvenlik güçleri saldırıların önceden organize edildiğini vurguladı.

Parti ofisleri hedef alındı

Siyah giyimli, kapüşonlu gruplar hem “DPS – Yeni Başlangıç” merkezine hem de GÉRB ofisine saldırdı. Taş, şişe ve patlayıcı maddeler atan kişiler çöp konteynerlerini devirdi ve ateşe verdi. GÉRB’in başkentteki ofisi neredeyse tamamen tahrip edildi; mobilyalar, bilgisayarlar ve camlar kırıldı. Sokaklarda sökülmüş kaldırım taşları ve yanmış konteynerler sabaha kadar görüntü oluşturdu.

Polisten provokasyon iddiası

Emniyet birimleri, protesto alanında kurulan 21 kontrol noktasında yasaklı eşya taşıyan kişilerin tespit edildiğini açıkladı. Üzerinde gaz tabancası bulunan bir kişi gözaltına alınırken, başka bir göstericinin çöp kutusu yaktığı belirlendi. Ayrıca 31 bin leva ve adres notları taşıyan bir kişinin gözaltına alınması, polis tarafından “organize provokasyon şüphesi” olarak değerlendirildi.

Elektrik kesintisi araştırılıyor

Gösteriler sırasında şehir merkezinde yaşanan elektrik kesintisinin, “Rila” trafo merkezindeki hasardan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, durumun arıza mı yoksa kasıtlı bir sabotaj mı olduğuna ilişkin inceleme başlattı. Elektrik sabah saatlerine doğru kademeli şekilde geri geldi.

Sofya sabaha hasar tablosuyla uyandı

Belediye ekipleri sabah erken saatlerde hasar tespiti çalışmalarına başladı. On iki geri dönüşüm konteynerinin tamamen yandığı, birçok trafik ışığının, yol elemanının ve tramvay hattının zarar gördüğü açıklandı. Saldırıya uğrayan GÉRB merkezinin önü hâlâ molozlarla kaplıydı.

Sağlık ekiplerinden 22 müdahale

Acil sağlık ekipleri protesto boyunca 22 ayrı olaya müdahale etti. On kişi hastanelere sevk edilirken dokuz kişiye olay yerinde ilk yardım sağlandı. Hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığı bildirildi.

Gazetecilerden protesto yorumu

NOVA muhabirleri, protestoların ilk saatlerinde kalabalığın büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu, ancak ilerleyen saatlerde kapüşonlu grupların sahnenin kontrolünü ele aldığını aktardı. Muhabirlere göre birçok genç, bütçeden ziyade ülke yönetimine duyulan genel hoşnutsuzluk nedeniyle sokaktaydı.