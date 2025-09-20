Karadeniz’de afet tehlikesi!

Karadeniz alarma geçti

Türkiye genel olarak son derece kurak bir yaz geçirmesinin ardından özellikle Doğu Karadeniz’de aşırı yağışla karşılaştı. Artvin ve Rize başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ndeki pek çok yerde aşırı yağışlar dere yataklarını taşma noktasına getirdi. Yağışların bugün de aynı şiddette devam edecek olması endişelerin daha da artmasına neden oldu. Bu arada Rize ve Artvin’de sıcaklıkların bir anda düşmesi sonucu yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı. İkizdere’deki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı ile Kaçkar Dağları’ndaki yaylalar beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ayrıca Ardahan’da yüksek kesimlerine kar aldı.