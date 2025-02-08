CHP’nin Galata Köprüsü’nde Filistin Yürüyüşü Yasaklandı

CHP tüm dünyanın gündemindeki Filistin sorunu için Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşü düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Miting İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Valiliğin aldığı bu karar, CHP kanadında büyük tepki topladı. Son dönemlerde anketlerde de yükselişi gözlenen CHP Filistin konusunda ses yükseltti.

Parti yetkilileri, yürüyüşün barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi planlandığını, herhangi bir güvenlik riski taşımadığını ve benzer etkinliklere daha önce izin verildiğini savunarak kararın siyasi bir engelleme olduğunu belirtti.

Ali Mahir Başarır’dan Sert Tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yürüyüş yasağına karşı sert bir tepki göstererek, iktidarın çifte standart uyguladığını ifade etti. Başarır, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bilal’in TÜGVA’sına serbest, CHP’ye yasak! İsrail ile ticareti gizliden yürütenlerden, Trump’ın ‘Gazze, ABD toprağı olacak’ sözlerine suspus kalanlardan tam da kendilerine yakışacak hareket!”

Başarır, açıklamasında hükümete yakın grupların ve vakıfların etkinliklerine izin verildiğini, ancak CHP’nin Filistin’e destek yürüyüşüne engel konduğunu dile getirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi iktidara yakın dernek ve vakıfların etkinliklerinin İstanbul’un çeşitli noktalarında serbestçe düzenlenmesine izin verilirken, muhalefetin düzenlemek istediği etkinliklerin sürekli engellenmesine vurgu yaptı.

CHP: “Demokratik Haklarımız Engelleniyor”

CHP İstanbul İl Başkanlığı da valiliğin kararına sert tepki gösterdi. Parti yetkilileri, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, açıkça ifade özgürlüğüne ve demokratik haklara bir müdahaledir. Filistin halkına destek olmak, her vatandaşın hakkıdır ve engellenemez. CHP olarak bu yasağı tanımıyoruz ve demokratik hakkımızı savunmaya devam edeceğiz.”

CHP yetkilileri, yürüyüşün engellenmesinin halkın Filistin’e olan desteğinin önüne geçemeyeceğini belirterek, farklı platformlarda bu desteğin süreceğini ifade etti.

Hükümetin İsrail Politikası Eleştiriliyor

CHP ve muhalefet partileri, son dönemde hükümetin Filistin konusunda söylemleri ile eylemleri arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. AKP hükümetinin İsrail’e karşı yaptığı sert açıklamaların, arka planda İsrail ile yürütülen ticari ilişkilerle çeliştiğini savunan CHP yetkilileri, Türkiye’nin İsrail ile ekonomik ilişkilerini devam ettirdiğini vurguluyor.

Özellikle İsrail ile ticaretin gizliden sürdürüldüğüne dair iddiaların ortaya atılması, iktidarın Filistin politikasına yönelik eleştirileri artırdı. CHP yetkilileri, iktidarın Filistin davasını iç politika malzemesi olarak kullandığını, ancak pratikte İsrail ile ilişkilerini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Muhalefetin eleştirdiği bir diğer nokta ise ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze, ABD toprağı olacak” yönündeki açıklamaları karşısında hükümetin sessiz kalması. CHP kanadı, hükümetin uluslararası alanda yeterince güçlü tepki vermediğini ve Türkiye’nin Filistin meselesinde gerçek bir tutum takınmadığını savunuyor.