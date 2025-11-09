Japonya’nın doğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), pazar günü saat 08.03’te (GMT) Japonya’nın doğu kıyılarında, Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin deniz yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından Iwate’nin doğu kıyısı boyunca 1 metre yüksekliğe ulaşabilecek tsunami dalgaları için uyarı yayımladı.

Tsunami uyarısı kaldırıldı, sarsıntılar sürüyor

Japonya Meteoroloji Ajansı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, tsunami tehlikesinin geçtiğini ancak benzer veya daha şiddetli artçı depremlerin önümüzdeki günlerde meydana gelebileceğini bildirdi.

Bazı kıyı bölgelerinde 20 santimetre yüksekliğinde dalgalar kaydedildi.

Deprem, yerel saatle 17.00 sularında Iwate açıklarında hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ayrıca bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmedi.

Ulaşımda aksama ve elektrik kesintileri yaşandı

Yerel medyaya göre, deprem nedeniyle Tohoku Shinkansen hızlı tren hattında geçici duraklamalar yaşandı.

Sendai ile Shin-Aomori istasyonları arasındaki seferler, Doğu Japonya Demiryolu (JR East) işletmesi tarafından kısa süreliğine durduruldu.

Bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri rapor edildi.

Hükümetten uyarı: Kıyıdan uzak durun

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, halka kıyı bölgelerinden uzak durma ve artçı sarsıntılara karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

Yetkililer, tsunami dalgalarının depremden birkaç saat sonra bile kıyıya tekrar vurabileceğini ve zamanla yükselebileceğini hatırlattı.

