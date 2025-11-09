Suriye lideri Ahmed el-Şaraa, Trump’la görüşmek üzere Washington’da

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a ulaştı. Bu ziyaret, Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir devlet başkanının ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

El-Şaraa, Baas rejimini devirerek geçen yıl iktidara gelmişti. ABD, cuma günü aldığı kararla Şaraa’yı terör listesinden çıkararak Beyaz Saray ziyaretinin önünü açtı.

ABD ile yeni ortaklık: IŞİD’e karşı ittifak

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, el-Şaraa’nın ziyaretinde ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katılım anlaşmasını imzalamasının beklendiğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklara göre ABD, aynı zamanda Şam yakınlarında bir koordinasyon üssü kurmayı planlıyor. Bu üs, insani yardımların dağıtımı ve Suriye-İsrail hattındaki güvenlik gelişmelerinin izlenmesi amacıyla kullanılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, el-Şaraa’nın listeden çıkarılmasının “Suriye’nin, 50 yılı aşkın baskı döneminin ardından gösterdiği ilerlemenin bir sonucu” olduğunu belirtti.

Pigott, kararın “bölgesel istikrarı güçlendireceğini ve Suriye liderliğinde yürütülecek siyasi sürece katkı sağlayacağını” ifade etti.

Suriye’de IŞİD operasyonları sürüyor

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 61 baskın düzenlendiğini ve 71 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonların, IŞİD’in uyuyan hücrelerini etkisiz hale getirmeye yönelik olduğu bildirildi.

El-Şaraa, Washington’a vardığında sosyal medya hesabından CENTCOM Komutanı Brad Cooper ve uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun başındaki Kevin Lambert ile basketbol oynadığı bir videoyu paylaşarak altına şu notu düştü: “Çok çalış, daha da çok oyna.”

Cihatçıdan devlet adamına dönüşüm

Bir dönem silahlı isyancı lider olarak tanınan el-Şaraa’nın kısa sürede uluslararası arenada kabul gören bir devlet başkanına dönüşümü dikkat çekiyor.

Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, bir Suriye liderinin on yıllar sonra ilk kez ABD topraklarında boy göstermesi olarak tarihe geçti.

Uluslararası Kriz Grubu ABD Direktörü Michael Hanna, bu gelişmeyi şöyle yorumladı:

“Bu ziyaret, Suriye’nin yeni liderliği açısından sembolik bir dönüm noktası. ABD’nin, Suriye’deki yeni döneme olan desteğinin açık göstergesi.”

Suriye’nin yeniden inşası gündemde

El-Şaraa’nın Washington temaslarında en önemli gündem maddesinin Suriye’nin yeniden inşası olması bekleniyor.

Dünya Bankası, 13 yılı aşan iç savaşın ardından ülkenin yeniden inşası için en az 216 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Bu ziyaret, Suriye diplomasisinde yeni bir sayfa olarak görülüyor. El-Şaraa, ülkesini uluslararası toplumla yeniden entegre etmeyi ve Suriye’yi ılımlı, iş birliğine açık bir partner olarak konumlandırmayı hedefliyor.

