ABD’de uçuş sayısı azaldı, kargo taşımacılığı riske girdi

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), cuma günü yaptığı açıklamada ülke genelindeki 40 büyük havalimanında uçuş kapasitesini yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.

ABD’de 40 havalimanında kapasite düşüşü

Sabah 06.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında uygulanacak bu düzenleme, özellikle iç hat uçuşlarını kapsıyor.

Karardan etkilenen havalimanları arasında FedEx’in Indianapolis ve Memphis merkezleri ile UPS’in Louisville’deki küresel dağıtım üssü Worldport da bulunuyor.

Louisville, aynı zamanda bu hafta yaşanan ölümcül kargo uçağı kazasının meydana geldiği kentti.

UPS ve FedEx, MD-11 filolarını yere indirdi

UPS ve FedEx, Kentucky’deki kazanın ardından McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçaklarını “önlem amaçlı” olarak hizmet dışı bıraktıklarını açıkladı.

Louisville’deki UPS Worldport merkezinde meydana gelen kazada, Honolulu’ya gitmekte olan bir MD-11’in düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, bunlar arasında üç pilot da bulunmuştu.

MD-11 tipi uçaklar, UPS filosunun yüzde 9’unu, FedEx filosunun ise yüzde 4’ünü oluşturuyor.

Uzmanlardan uyarı: Çifte darbe etkisi

Syracuse Üniversitesi’nden tedarik zinciri uzmanı Patrick Penfield, kapasite düşüşü ve uçakların yere indirilmesini “çifte darbe” olarak nitelendirdi:

“Hem talebin hızla arttığı tatil sezonu hem de kapasite kaybı aynı anda yaşanıyor. Bu durum, şirketleri ciddi biçimde zorlayacak.”

Penfield, MD-11 uçaklarının yeniden devreye alınmasının birkaç haftayı bulabileceğini, bu nedenle Aralık ortasından itibaren teslimatlarda 1-2 günlük gecikmeler yaşanabileceğini öngördü.

Tedarik zincirinde baskı artıyor

FAA’nın kararı doğrudan kargo uçuşlarını hedef almasa da, yolcu uçaklarının kargo taşıma kapasitesini de etkileyecek. Kargo taşımacılığının önemli bir kısmı yolcu uçaklarının alt kısımlarında yapılıyor.

C.H. Robinson küresel taşımacılık şirketinden Mike Short, durumun ABD içi hava taşımacılığında geçici kapasite daralmasına yol açacağını belirtti:

“Kamyon ve kara taşımacılığı bir miktar yükü devralabilir ancak kısa vadede bu da fiyat dalgalanmalarına ve ekipman sıkıntısına neden olabilir.”

Hükümetin kapanması krizi derinleştiriyor

Airforwarders Association Başkanı Brandon Fried, federal hükümetin kapanmasının da havacılık sektöründeki stresi artırdığını söyledi:

“Hava kargosu, tüm havacılık ekosisteminin uyum içinde çalışmasına bağlı. Kapasite azaldığında ve personel yetersiz kaldığında zincir yavaşlar. Kapanma uzarsa durum daha da kötüleşir.”

Şirketlerden “önlem planı” açıklaması

FedEx, FAA’nın kararına uygun olarak “operasyonel düzenlemeleri yaptıklarını” ve sevkiyatların “güvenli ve hızlı şekilde sürdürüleceğini” duyurdu.

UPS ise, “Ağımız güvenli ve dayanıklı yapısıyla çalışmaya devam ediyor; müşterilerimizin beklediği hizmeti sunacağız” açıklamasını yaptı.

Uzmanlara göre, yüksek değerli elektronik ürünler, ilaçlar ve acil tıbbi malzemeler öncelikli taşınmaya devam edecek; ancak tatil alışverişi teslimatlarında gecikme riski artıyor.

