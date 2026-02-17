Epstein ve Wall Street arasındaki ilginç ilişkiler

Wall Street ve Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein’ın fuhuş temini suçlamasıyla karşı karşıya kalmasından sadece haftalar sonra, bir varlık yöneticisinden çok değerli bir davet aldı.

Bu davet başarı oranı neredeyse efsanevi bir düzeyde olan Renaissance Technologies’e yatırım yapma fırsatıydı.

Takvimler Ağustos 2006’yı gösterirken gazeteler, Epstein’ın reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna dair haberler yayımlıyordu.

Smith Barney’nin yükselen yıldızlarından Greg Hersch, Epstein’ın ofisine bir e-posta göndererek Citigroup’un James Simons’ın fonu Renaissance’a yatırım sağlayan alt fonunun, yatırımcı sınırı olan 499 kişiye yaklaşması nedeniyle ay sonunda yeni yatırımcılara kapanacağını bildirdi.

Hersch, “Bu yatırımdan vazgeçmenin hata olacağını düşünüyorum,” dedi ve normalde “ısrarcı bir satış” tarzı olmadığını ekledi.

Epstein fırsatı kaçırmadı. Ana yatırım aracı olan Financial Trust Company adına 1 milyon dolar yatıracağını bildirerek şu mesajı gönderdi:

Gönderen: J. Epstein

Kime: [REDACTED]

Tarih: 2 Ağustos 2006

Konu: Renaissance

“hadi yapalım 1 milyon ftc”

Skandal mesaja tek kelimelik yanıt

İki gün sonra Palm Beach Post’ta yayımlanan bir başyazıda, “O 50 yaşın üzerindeydi. Onlarsa çocuk” ifadeleri yer alırken, Epstein’ın ofisine yatırım detayları ve ücretler ulaştı. Epstein yanıtını tek kelimeyle verdi: “Tamam.”

Bugün kendi firmasını yöneten Hersch, bir sözcü aracılığıyla yaptığı açıklamada Epstein ile iletişiminin tamamen profesyonel düzeyde olduğunu ve 2007’de, Epstein’ın suçlarını öğrenmeden önce sona erdiğini belirtti. Renaissance ve o dönemde Smith Barney’nin sahibi olan Citigroup, yorum yapmayı reddetti.

JPMorgan ve Devasa bankalar bile Epstein ile çalışmaya devam etti

JPMorgan ve diğer büyük bankaların Epstein ile, 2008’de Florida’da reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymesinin ardından bile çalışmaya devam ettiği biliniyor. Kongre, bu ticari ilişkileri soruşturuyor. Donald Trump ise geçtiğimiz ay, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını açıklamasını zorunlu kılan yasayı imzaladı.

E-postalar, Epstein’ın yatırımcı ve danışman olarak yeni yönlerini ortaya koyuyor; zarar ettiğinde nüfuzunu nasıl devreye soktuğunu gösteriyor. Ayrıca Wall Street bağlantılarının, bilinenin ötesinde, en prestijli hedge fonlarına kadar uzandığını gösteriyor.

Epstein’ın reşit olmayan mağdurlarına ilişkin haberler yayılırken bile, Wall Street onu dışlamadı. Renaissance gibi fonlara ve milyarder Carl Icahn’ın yatırım firmasına erişimi vardı. Üstelik avukatları, davalarda hafif bir ceza almak için hükümete baskı yaparken, Bear Stearns ve üst düzey yöneticilerini büyük kayıplar nedeniyle dava etmekle tehdit ediyordu.

E-posta arşivi, Epstein’ın en büyük bilinmezlerinden birini çözmüyor: Bir üniversite diploması bile olmadan matematik öğretmenliğinden, kendi adasına sahip küresel bir finans figürüne nasıl dönüştü? Ancak Wall Street üzerindeki oyun kuruculuğunu gözler önüne seriyor. Bankaların, brokerlerin, milyarderlerin ve fonların kapılarını nasıl açtığını; işler sarpa sardığında ise acımasız yöntemlere başvurduğunu ortaya koyuyor.

Kariyeri soruşturmalar, suçlamalar ve mahkûmiyetlerle tehdit edildiğinde, çevresindeki seçkin isimlerin tamamı ondan uzaklaşmadı. Bazıları, para akışının sürmesine yardımcı oldu.

Epstein’ın finansta ilk dönemi kötü bitmişti. 1981’de Bear Stearns’ten ayrıldığında üzerinde bir şaibe vardı. Epstein, arkadaşına hisse alması için 15 bin dolar borç verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, yöneticilerin bunun menkul kıymetler yasasını ihlal edebileceğini söylediğini belirtmişti.

Bir ay sonra, başka bir soruşturma kapsamında düzenleyicilere verdiği ifadede, sürecin “kendisini rahatsız edecek şekilde yürütüldüğünü ve bu nedenle istifa ettiğini” aktarmıştı.

Ancak sonraki yıllarda seçkin bir para yöneticisi olarak finans dünyasına döndüğünde, eski şirketi yeniden hayatına dahil oldu. E-postalar, Epstein’ın şirketlerinin Bear fonlarına ve hisselerine onlarca milyon dolar yatırdığını, Bear CEO’su Jimmy Cayne’in tröstlerinden birini yönettiğini gösteriyor.

Hatta Bear hissesi ilk kez 100 dolara ulaştığında, 100 hisse alıp Cayne’e hediye ettiği bile ortaya çıkıyor.

2007 yazında subprime krizinin Bear fonlarını çökertmesinin ardından başlayan savaşta Epstein’ın ne kadar hesapçı bir figür olduğu dikkat çekiyor. Bear fonlarını ele geçirmek için gizli bir plan yürüten yatırımcı grubuna bir süre destek verdi, ardından ani bir manevrayla safları değiştirdi.

Bu da büyük tepki çekti. Bir yatırımcı, Epstein’ın “aylarca destek sözü verdikten sonra 180 derece dönüş yaptığını” yazdı.

‘Mağdur Epstein’

Epstein ise iki tarafı da oynuyordu. Arka planda, grup içi e-postaları Cayne’e iletiyordu. Kendisini soruşturan savcılarla ilgili şikayetlerini bile aktarıyordu, hikayenin sonu daha da çarpıcıydı.

Bear Stearns’ün 2008’de çöküşünün ardından, Epstein şirketi ve üst yöneticilerini dava etmeye hazırlandı. Haziran 2008 tarihli bir taslak dilekçe, Epstein’ı “manipülatif bankacılar tarafından kandırılmış bir mağdur” olarak resmediyordu.

70 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyordu. 2009’da açılan davada JPMorgan, Epstein’ın taleplerini 2011’de yaklaşık 9 milyon dolarlık bir anlaşmayla sonlandırdı.

‘Tamam varım’

E-postalar, Epstein’ın Wexner’ın servetiyle kendi varlıkları arasında sürekli geçiş yaparak fon yönettiğini gösteriyor. Merrill Lynch danışmanı Ed Spector, hem Wexner’ın eşi için yatırım hatırlatmaları yapıyor hem de Financial Trust için peso işlemleri düzenliyordu.

Ancak Epstein zaman zaman, danışmanlarını rahatsız eden taleplerde bulunuyordu. Spector, bir talebi “kurumsal olarak ciddi sorun yaratabilir” diyerek reddetti. Yine de ilişkileri devam etti. Hertz yatırımından her iki tarafa da 2,2 milyon dolar ödeme yapıldığında Spector bunu Epstein’a bildirdi.

Ardından, sadece milyarder müşterilere özel yatırımlara katılması için yıllık 20 milyon dolarlık taahhüt teklif etti. Epstein “tamam, varım” diye yanıt verdi.

Kar yapmak isteyen Epstein’in yanına gidiyordu

2007 sonlarında Icahn Capital’ın Epstein’a özel ücret yapıları göndermesi, Epstein’ın elit finans çevrelerine erişiminin genişliğini gösteriyor. Çin merkezli Yin Harbor Drive Capital, 2008’de borsalar düşse bile kar getirecek işlemleri anlatan bir sunum için Epstein’ın kapısını çaldı.

Epstein, 2008’de Florida’da iki suçtan hüküm giymeden bir hafta öncesine kadar yatırım fırsatlarıyla ilgilenmeye devam etti.

Morgan Stanley ile temas

Morgan Stanley yöneticilerinin, 2016’da Epstein’ın yakın mali danışmanı Richard Kahn ile opsiyon stratejilerini görüştüğü e-postalar da arşivde yer alıyor.

‘Bir baba figürü’

Epstein’ın en ilgi çekici çalışmaları, bankalardan veya fonlardan ziyade, milyarder elitlerle yürüttüğü ilişkilere dayanıyordu. Apollo Global Management kurucularından Leon Black’e, Marvin Minsky’nin yapay zeka projesini önerdi.

2015 tarihli başka e-postalarda, Black’in aile ofisini yönetme biçimini sert sözlerle eleştiriyor, “Aile ofisin bir babaya ihtiyaç duyuyor” diyordu. Epstein, danışmanlık hizmetinin ucuz olmadığını da açıkça belirtiyordu.

Epstein’in bir diğer finans trafiği Merrill Lynch kısa adı ML olarak bilinen bu kuruluşla idi.

Merkezi ABD’nin New York kentinde olan yatırım bankalarından olan Merrill Lynch Epstein ile bağlantılı “şüpheli ödeme etkinliklerinde rol aldığı iddia ediliyor.