Kim Jong-un’dan ABD’ye şartlı mesaj

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi’nin (WPK) 9’uncu kongresi kapsamında düzenlenen politika değerlendirme toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Washington yönetimine koşullu bir çağrıda bulunan Kim, gerilimin azalmasının ABD’nin tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un: Her şey ABD’nin tavrına bağlı

Kim, ABD’nin ülkesinin anayasasında tanımlanan mevcut statüsüne saygı göstermesi ve Kuzey Kore’ye yönelik “düşmanca yaklaşımı” terk etmesi halinde ilişkilerin normalleşebileceğini belirtti. “Eğer ABD mevcut statümüze saygı duyar ve düşmanca tutumundan vazgeçerse, iyi geçinmememiz için hiçbir neden yok” diyen Kim, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceğinin tamamen Washington’un tavrına bağlı olduğunu söyledi.

Çatışmacı politikanın sürmesi halinde Pyongyang’ın da buna uygun karşılık vereceğini dile getiren Kim, “İster barış içinde bir arada yaşam ister sonsuz bir çatışma olsun, her iki seçeneğe de hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore’ye sert sözler

Kim, Güney Kore yönetiminin gerilimi azaltmaya yönelik adımlarını “aldatmaca” olarak nitelendirerek Seul ile iş birliği yapılmayacağını ifade etti. Güney Kore’yi “en büyük düşman” olarak tanımlaması dikkat çekti.

“Nükleer kapasiteyi artıracağız”

Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmeyeceğini açıkça dile getiren Kim, devletin nükleer kapasitesini güçlendirme iradesinin “kararlı ve sarsılmaz” olduğunu söyledi. Nükleer silahların ulusal egemenliğin ve çıkarların teminatı olduğunu savunan Kim, önümüzdeki dönemde silah sayısının artırılacağını, operasyonel kabiliyetlerin geliştirileceğini ve kullanım alanlarının genişletileceğini kaydetti.

5 yıllık savunma planı

Kim, önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin savunma gücünün rakiplerinin başa çıkamayacağı seviyeye ulaşacağını iddia etti. Denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler, yapay zekâ destekli insansız hava araçları, gözetleme uyduları ve stratejik silah sistemleri üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti.

Pyongyang’da askeri geçit

Kore İşçi Partisi’nin 9’uncu kongresi dolayısıyla Pyongyang’daki Kim Il Sung Meydanı’nda askeri geçit töreni düzenlendi. Kim, törende yaptığı konuşmada silahlı kuvvetlerin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi. Ancak geçit sırasında yeni nesil silah sistemlerinin sergilenmemesi dikkat çekti.

Yaklaşık beş yıllık aranın ardından toplanan kongrede Kim, yeniden parti genel sekreteri seçilerek liderliğini pekiştirdi. Kongrede önümüzdeki döneme ilişkin ekonomi, savunma ve diplomasi politikalarının çerçevesi belirlendi.

