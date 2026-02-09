Kim Jong-Un: Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek

Kuzey Kore’de askeri politikalar ve güvenlik stratejileri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Kore Halk Ordusu’nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Savunma Bakanlığı’nı ziyaret eden Kim Jong-Un, yaptığı konuşmada hem ordunun son yıllardaki rolüne vurgu yaptı hem de önümüzdeki döneme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Kore halk ordusuna tebrik ziyareti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Halk Ordusu’nun (KPA) kuruluşunun 78. yıl dönümü kapsamında Savunma Bakanlığı’na tebrik ziyaretinde bulundu. Kim, konuşmasında Kore İşçi Partisi’nin politikalarının uygulanmasında ordunun gösterdiği çaba nedeniyle askerlere teşekkür etti.

Konuşmasında, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya gönderilen birliklere de seslenen Kim Jong-Un, “Özellikle, yurt dışında görev yapan ve uzak topraklarda ülkemizi temsil eden özel operasyon birliklerinin komutan ve askerlerini de tebrik ediyorum” dedi.

Kim Jong-Un: Orduya duyulan güven arttı

Kuzey Kore ordusunun son beş yıldaki gelişim sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Kim Jong-Un, “Bu rol olmadan bugünkü başarılar düşünülemezdi” şeklinde konuştu.

Kim, ordunun geçen yıl da olağanüstü başarılara imza attığını belirterek, “Bu nedenle, halkın ve Kore İşçi Partisi’nin orduya duyduğu güven daha da arttı” ifadelerini kullandı.

“Ordunun rolü daha da güçlenecek”

Konuşmasının devamında geleceğe ilişkin mesajlar veren Kim Jong-Un, ordunun önümüzdeki dönemde daha etkin bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kim, “Bu yıl büyük bir dönüşüm yılıdır. Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek ve bu daha yoğun çabalar gerektirecek” dedi.

Kuzey Kore lideri ayrıca, “Aynı şekilde, önümüzdeki 5 yılda ordumuzun eşsiz rolünün daha da güçleneceği yıllar olacak” ifadelerini kullandı.

