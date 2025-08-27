Kairat Almaty’den tarihi zafer: Şampiyonlar Ligi’ne katıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir sürpriz yaşandı. Değeri 12 milyon euro olan Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, 130 milyon euroluk kadroya sahip Celtic’i eleyerek adını gruplara yazdırdı. İki maçta da gol sesi çıkmayan eşleşmede Kairat, penaltı atışlarında 3-2 galip gelerek Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Kairat Almaty’den mucize zafer

Play-off turu rövanşında Celtic’i Almatı’da konuk eden Kairat, rakibi karşısında uzatmalarda da gol bulamayınca seri penaltılara kaldı. Kazak ekibinin kalecisi Anarbekov yaptığı üç kurtarışla kahraman oldu. Kairat, penaltılarda elde ettiği 3-2’lik skorla Celtic’i saf dışı bıraktı.

İlk ön elemeden gruplara

Kairat’ın başarısı sadece Celtic zaferiyle sınırlı kalmadı. Şampiyonlar Ligi macerasına 1. ön elemeden başlayan Kazakistan ekibi, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic’i eleyerek tam dört tur geçip gruplara yükselmeyi başardı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde

Bu tarihi galibiyetle birlikte Kairat, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Kazakistan ekibi, mütevazı kadrosuyla devler arenasında sahne alarak futbol dünyasında ses getirdi.

