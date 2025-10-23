Barış Alper Yılmaz ile ipler koptu

Barış Alper Yılmaz küfür etti iddiası

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bodo Glimt’i 3-1 yenerek 3 maçta 6 puana ulaşırken galibiyeti Barış Alper Yılmaz krizi gölgede bıraktı. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’ın Neom kulübünden gelen 45 milyon Euro’luk teklifi reddettiği 25 yaşındaki futbolcunun maaşına yüklü bir zam yapılmıştı. Son dönemde düşüş yaşayan ve Bodo Glimt karşısında da etkisiz olan Barış Alper, oyundan alınırken Galatasaray taraftarları tarafından protesto edildi. Hücum kanat oyuncusunun bunun üzerine “Bir daha bu formayı giyenin A.K” dediği öne sürüldü. Barış Alper Yılmaz’ın oyundan çıkarken yuhalanmasıyla ilgili mikrofon uzatılan bir taraftar, “Sen Galatasaray’da oynuyorsun. Öyle siyah ekran paylaşıp antrenmanlara çıkmazsan ıslıklanırsın. Galatasaray, içinde taşıdığı eleştiri kültürü ile başarılı olmuştur. Taraftarlar çoluğun çocuğun parasından kısıp buralara gelirken, sen 7-10 milyon Euro para istiyorsan olmaz” dedi.

Lucas Torreira örnek gösterildi

Galatasaraylı taraftarlar, babası kalp krizi geçirmesine karşın sahaya çıkan Lucas Torreira’yı örnek göstererek, “10 bin km ötedeki babası kalp krizi geçirmiş, ona rağmen her şeyini verip sahaya çıkmış adamla, menajerini takımdan kulüpten başkandan üstün görüp idmana çıkmayıp ekran karartan adamı ayıralım bir zahmet. Barış Alper Yılmaz 6 milyon Euro maaş+primi hak etmiyor. Haftalardır performansı ise maaşının 20’de 1’i bile değil. Bu yara dikiş tutmaz en kısa zamanda gönderin” yorumunu yaptı.