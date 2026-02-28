ABD, İsrail’in İran’a saldırılarına katıldı

Orta Doğu’da gerilim yeni bir aşamaya geçti. ABD’li bir yetkili ile operasyona yakın bir kaynak, Washington’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katıldığını açıkladı. İran’ın başkenti Tahran’da gündüz saatlerinde düzenlenen saldırıda şehir merkezinden yoğun duman yükselirken, hedef alınan noktanın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisine yakın olduğu bildirildi.

Tahran’da patlamalar

İsrail’in Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırı sırasında Tahran’ın merkezinde patlamalar duyuldu. İran devlet televizyonu, patlamayı doğruladı ancak nedeni hakkında bilgi vermedi.

Saldırının 86 yaşındaki Hamaney’in ofisine yakın bir bölgede gerçekleştiği belirtildi. Hamaney’in o sırada binada olup olmadığı netlik kazanmadı.

ABD’nin rolü nedir?

ABD’li bir yetkili ve operasyona yakın bir isim, hassas askeri operasyon detaylarını paylaşmak üzere isimlerinin gizli tutulması koşuluyla yaptıkları açıklamada, ABD’nin saldırılara katıldığını söyledi.

ABD ordusu ise saldırıya ilişkin doğrudan bir açıkla yapmadı.

İsrail’de alarm

Saldırı anında İsrail genelinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu, İran’dan füze fırlatılma ihtimaline karşı halka “proaktif uyarı” yapıldığını duyurdu. Açıklamada, sivillerin sığınaklara hazırlıklı olması istendi.

İran hava sahasını kapattı

İran yönetimi, saldırıların ardından hava sahasını kapattı. Tahran’da art arda yeni patlamalar yaşandığı bildirildi. Yetkililer şu ana kadar can kaybına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Nükleer gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programını sınırlandıracak bir anlaşma istediği biliniyor. Washington’ın bölgeye savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandırdığı süreçte gelen saldırı, diplomatik temasların gölgesinde askeri tansiyonu artırdı.

İran ise uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini savunurken, olası bir misillemede bölgedeki ABD askeri unsurlarının hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

