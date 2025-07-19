Hindistan’da 15 yaşındaki kızın üzerine benzin döküp yaktılar

Hindistan’ın Odisha eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Puri bölgesindeki Bayabar köyünde, evinden arkadaşının evine gitmekte olan 15 yaşındaki bir kız, üç saldırgan tarafından durduruldu. Görgü tanıklarına göre, saldırganlar genç kızın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan genç kız, olayın ardından hızla AIIMS Bhubaneswar Hastanesi’ne sevk edildi.

Tüm tedavi masraflarını hükümet üstlendi

Olayla ilgili ilk resmi açıklama, aynı zamanda Kadın ve Çocuk Gelişim Bakanlığı’ndan sorumlu olan Odisha Eyaleti Başbakan Yardımcısı Pravati Parida’dan geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Puri bölgesindeki Balanga’da bazı saldırganların 15 yaşındaki bir kızın üzerine benzin dökerek onu ateşe verdiği haberini üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi. Parida, genç kızın AIIMS Bhubaneswar Hastanesi’ne nakledildiğini, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ve emniyet güçlerine zanlıların derhal yakalanması talimatı verildiğini belirtti.

Hindistan’da sokak ortasında vahşet

Hindistan‘da olayın görgü tanıkları, genç kızın yolda yalnız yürüdüğü sırada saldırganların bir anda ortaya çıktığını ve hiç konuşmadan üzerindeki benzini dökerek ateşe verdiklerini anlattı. Saldırganlar, olayın ardından hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri, kimlikleri henüz açıklanmayan üç saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Balasore olayından günler sonra geldi

Bu saldırı, Odisha’da büyük tepki çeken bir başka olayın hemen ardından yaşandı. Balasore bölgesinde bir üniversite öğrencisi, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir öğretmenle ilgili şikâyetinin görmezden gelinmesi üzerine kendini ateşe vermişti. Yeni yaşanan bu olay, bölgedeki kadın güvenliği ve yetkililerin tepkisizliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

