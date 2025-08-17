Myanmar’da cunta sahte seçim hazırlığında

2021’de darbeyle iktidarı ele geçiren General Min Aung Hlaing yönetimi, dört yıllık olağanüstü hâli kaldırarak “geçici hükümet” kurdu. Aralık 2025 – Ocak 2026 arasında kademeli yapılacağı açıklanan seçimler, analistlerce “tamamen göstermelik” olarak değerlendiriliyor.

Myanmar’da sistematik işkence delilleri

BM’nin Bağımsız Myanmar Araştırma Mekanizması, ordunun kontrolündeki cezaevlerinde “sistematik işkence” kanıtları topladığını açıkladı. Çocukların anne-babaları yerine gözaltına alındığı, bazılarının işkence gördüğü ve bazı tutukluların bu işkenceler sonucu hayatını kaybettiği raporlandı.

“Sahte Seçim” tepkileri

ABD ve Batılı ülkeler seçimleri gayrimeşru ilan ederken, Japonya ve Malezya gibi bölge ülkeleri de planı reddetti. Uluslararası seçim uzmanları, baskılar, muhalefetin kapatılması, medya sansürü ve güvenilir olmayan seçmen listeleriyle “gerçek seçim imkânsız” dedi.

Artan şiddet ve zorla oy kullanma riski

Ülkede 3,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Cunta, kontrol edemediği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti. Halkın silah zoruyla sandığa götürülmesi veya hiç oy kullanamaması ihtimali gündemde. Arakan Ordusu gibi bazı etnik gruplar seçimleri kendi bölgelerinde engelleyeceklerini açıkladı.

Uluslararası destek arayışı

Batı’dan tecrit edilen cunta, Çin ve Rusya’dan destek bulurken, son dönemde Trump yönetiminden bazı yaptırım muafiyetleri elde etti. Ayrıca ABD’de lobi faaliyetleri için milyonlarca dolarlık anlaşmalar yapıldığı ortaya çıktı.

“Eski oyunu yeni şişede sunmak”

Uzmanlar, kurulan yeni “Ulusal Güvenlik ve Barış Komisyonu”nun aslında askeri rejimin makyajlanmış hali olduğunu söylüyor. Min Aung Hlaing hem geçici devlet başkanı hem ordu lideri hem de yeni komisyon başkanı sıfatlarını üzerinde topladı.



