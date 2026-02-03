Epstein dosyası ve Türkiye’de açıklanmayan kayıp çocuklar

ABD Adalet Bakanlığı’nın milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımladığı yeni dosyalar yalnızca küresel ölçekteki cinsel istismar ağını değil, Türkiye’de uzun süredir cevapsız bırakılan kayıp çocuk meselesini de yeniden gündemin merkezine taşıdı. Belgelerde Türkiye’den isimlerin farklı biçimlerde yer alması, siyasetten hukuk çevrelerine kadar geniş bir tartışmayı tetiklerken, kamuoyunda “Türkiye’de mağdur çocuk var mı?” sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.

“Günlük 34 çocuk kayboldu”

BirGün TV’ye konuşan Avukat Müjde Tozbey, TÜİK verilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2008 ile 2016 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 104.500. Bu dönemde günlük 34 çocuk kayboldu. TÜİK kaybolan çocukların bulunup bulunmadığını, kaçının öldürüldüğünü ya da tecavüze maruz bırakıldığını açıklamadı. 2016’dan sonra ise hiçbir veri açıklamadı.”

Epstein dosyasında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan istismar ve fuhuş ağına dair ayrıntılar ortaya saçılırken, Türkiye’deki bu rakamların yıllardır kamuoyundan gizlenmiş olması tepkileri artırdı.

Epstein belgelerinde Türkiye bağlantıları

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık belgelerde, Türkiye’den bazı kişi ve kurumların isimlerinin e-posta zincirlerinde ya da yazışmalarda geçtiği görüldü. Bazı isimler yalnızca atıf olarak yer alırken, bazı yazışmalar kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattı. Dosyada adı geçen kişi ve kurumlar peş peşe açıklamalar yaptı.

İhlas Holding CEO’su ve Maxwell yazışmaları

Belgelerde yer alan dikkat çekici başlıklardan biri, İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören ile Epstein’in hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasındaki yazışmalar oldu.

2004 tarihli e-postalarda Ören’in, Maxwell’den kendisini Virgin Group’un kurucusu Richard Branson ile tanıştırmasını istediği görülürken, yazışmaların tonu sosyal medyada tartışma yarattı.

Ahmet Mücahit Ören, yazışmaların ortaya çıkmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, e-postaların yalnızca iş amaçlı bir tanışma talebini içerdiğini savundu.

Davutoğlu’nun adı da geçti

Epstein belgelerinde, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun adı da bir e-posta trafiğinde yer aldı. ABD’li iş insanı Tom Pritzker’in Epstein’e gönderdiği bir e-postada Davutoğlu’ndan övgüyle söz edildiği görüldü.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı ise Davutoğlu’nun bu yazışmalardan tamamen habersiz olduğunu belirterek, iddiaların organize bir provokasyon niteliği taşıdığını açıkladı.

Robert Kolej ve Rixos ayrıntısı

2014 tarihli bir yazışmada Özel Amerikan Robert Lisesi’nin adına da yer verildi. Okul yönetimi, söz konusu e-postayı yazan kişinin okul yöneticisi ya da çalışanı olmadığını vurgulayarak, ifadelerin kurumu bağlamadığını duyurdu.

Belgelerde ayrıca, Epstein’in yardımcısı olduğu belirtilen Lesley Groff’un, Antalya’daki Rixos Premium Belek Otel’e masaj eğitimi için kadınlar göndermeyi planladığına dair yazışmalar da yer aldı. Rixos Hotels, bunun kurumsal ve mesleki eğitim kapsamında sınırlı bir bilgi paylaşımı olduğunu açıkladı.

Siyasetten ortak çağrı: Araştırılsın

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Epstein dosyasında Türkiye’ye uzanan bağlantıların görmezden gelinemeyeceğini belirterek, bunun yalnızca siyasi değil aynı zamanda insani bir mesele olduğunu vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM’ye yazılı soru önergesi verirken, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise mağdur Türk çocuklarının olup olmadığının araştırılması için Meclis Komisyonu kurulması çağrısında bulundu.