Venezuela’dan Trump’a sert yanıt: Bu tehditleri reddediyoruz

Venezuela yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi yönündeki talimatına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Caracas yönetimi, bu adımı “ciddi ve pervasız bir tehdit” olarak nitelendirirken, konunun Birleşmiş Milletler’e taşınacağını açıkladı.

“Uluslararası hukuku ihlal eden ciddi bir tehdit”

Venezuela hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump’ın Venezuela’ya yönelik ifadelerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada, Washington’un bu tutumunun Venezuela’nın doğal kaynaklarını gasbetmeyi amaçlayan sömürgeci bir girişim olduğu belirtildi.

Trump’ın, Venezuela’nın ABD’den petrol, toprak ve diğer varlıkları “çalındığı” yönündeki suçlamalarına ise şu yanıt verildi:

“Bu tehditleri reddediyoruz. Trump, uluslararası hukuku, serbest ticareti ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ederek Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’ne karşı son derece ciddi ve sorumsuz bir tehdit savurmuştur. Trump, sosyal medya paylaşımlarında Venezuela’nın petrolünün, topraklarının ve maden zenginliklerinin kendisine ait olduğunu varsaymakta ve bu nedenle ülkenin tüm kaynaklarının derhal kendisine teslim edilmesi gerektiğini savunmaktadır. ABD Başkanı, ülkemize ait zenginlikleri ele geçirmek amacıyla, tamamen akıl dışı bir şekilde Venezuela’ya sözde bir deniz askeri ablukası dayatmayı hedeflemektedir.”

BM’ye resmi başvuru mesajı

Açıklamada, Venezuela yönetiminin bu gelişmeyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayette bulunacağı da ifade edildi. ABD halkına ve dünya kamuoyuna, Donald Trump’ın “Venezuela’nın zenginliklerini çalmaya yönelik gerçek niyetlerini” reddetme çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trump, ‘Daha önce bizden çalınan tüm petrol, toprak ve diğer varlıklar ABD’ye iade edilene kadar’ şeklindeki sömürgeci söylemini açıkça dile getirmektedir. Venezuela ve ABD halkının da büyük gösterilerle kınadığı üzere, bu yaklaşım devasa yalan ve manipülasyon kampanyalarıyla ülkemizin petrolünü, topraklarını ve madenlerini ele geçirme çabasının bir parçasıdır.”

Venezuela: Bir daha asla sömürge olmayacağız

Venezuela’nın bağımsızlık ve egemenlik vurgusu yapılan açıklamada, ülkenin hiçbir koşulda dış baskılara boyun eğmeyeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Venezuela, halkıyla birlikte ortak refahı inşa etme yolunda ilerlemeye, bağımsızlığını ve egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Venezuela halkı, ordu ve polisle tam bir birlik içinde, topraklarını, doğal zenginliklerini ve özgürlüğünü sınırsız biçimde koruma konusunda kararlıdır. Kurtarıcımız Bolivar’ın sözleriyle ifade edecek olursak: ‘Neyse ki bir avuç özgür insan, güçlü imparatorlukları yenmeyi başarmıştır.’”

Trump’tan petrol tankerlerine bloke talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimini “yabancı terör örgütü” olarak tanımlayan Trump, ülkenin Güney Amerika tarihinin “en büyük donanması tarafından tamamen kuşatıldığını” öne sürmüştü.

Trump, söz konusu kuşatmanın, Venezuela’nın ABD’den “çalındığını iddia ettiği” tüm petrol, toprak ve diğer varlıklar iade edilene kadar süreceğini belirterek, Venezuela’ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini ifade etmişti.

