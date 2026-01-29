Hollanda’da polis iki Müslüman kadına saldırdı

Hollanda’da bir polis memurunun iki Müslüman kadına yönelik sert müdahalesi ülke gündemine oturdu. Utrecht kentinde 26 Ocak akşamı yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, polis teşkilatı kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polisten resmi açıklama: Görüntüler ciddiyetle ele alınıyor

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın kayıt altına alınan görüntülerinin “rahatsız edici ve soru işaretleri doğurabilecek nitelikte” olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu durumun ciddiye alındığı ve olayın tüm yönleriyle inceleneceği vurgulandı.

Yetkililer, kamera kayıtlarının tamamının değerlendirileceğini ve soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Hollanda’da bir kadın gözaltına alındı

Açıklamada, olay sırasında kadınlardan birinin polise hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki müdahalenin orantılı olup olmadığına dair incelemenin devam ettiği belirtildi.

Irkçılık tartışması alevlendi

Kamu yayıncısı NOS’a konuşan bir polis sözcüsü, görüntülerin toplumda “yoğun duygulara ve özellikle ırkçılık konusuna ilişkin ciddi sorulara yol açtığını” kabul etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir polis memurunun Utrecht’te iki Müslüman kadına tekme attığı ve cop kullandığı anlar açıkça görülüyor. Görüntüler, polisin güç kullanımı ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturma sürüyor

Hollanda polisi, olayla ilgili disiplin ve ceza soruşturmasının eş zamanlı yürütülebileceğini belirtirken, kamuoyuna sürecin sonuçlarına ilişkin daha sonra bilgi verileceğini duyurdu.

