Trump’ın sınır operasyonu Minnesota’da ters tepti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlattığı ve “Operation Metro Surge” adı verilen geniş çaplı göçmen operasyonu, Minnesota’da beklenmedik bir karşılık buldu. Maskeli ve silahlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının sokaklarda yürüttüğü operasyonlar, bu kez halk tarafından kameralarla izleniyor. Minneapolis ve Saint Paul’de binlerce gönüllü, ICE ekiplerinin her adımını belgeleyerek kamuoyu denetimi oluşturmayı hedefliyor.

Minnesota’da tersine gözetim başladı

Aralık ayından bu yana Minnesota eyaletine gönderilen yaklaşık 3 bin federal ajan, trafik kontrolleri ve ev-işyeri baskınlarıyla binlerce kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerin verilerine göre bu süreçte yaklaşık 3 bin 400 kişi gözaltına alındı ve önemli bir kısmı Teksas’taki aşırı dolu gözaltı merkezlerine sevk edildi.

Ancak bu operasyonlar, Minnesota sokaklarında “tersine gözetim” olarak adlandırılan yeni bir sivil hareketi doğurdu. Binlerce gönüllü, ICE ajanlarını cep telefonlarıyla takip ederek operasyonları kayda alıyor. Amaç olası hak ihlallerini belgelemek ve ileride hesap sorulmasını sağlamak.

Toplumsal refleksin arkasında George Floyd hafızası var

Minneapolis Bölgesel İşçi Federasyonu Başkanı Chelsie Glaubitz Gabiou’ya göre bu hızlı örgütlenmenin arkasında, 2020 yılında George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin yarattığı toplumsal hafıza yatıyor. Gabiou, Minnesota’daki sendikalar ve sivil toplum örgütleri arasında yüksek bir güven kültürü oluştuğunu ve bunun bugünkü dayanışmanın temelini oluşturduğunu vurguluyor.

Bu süreçte bazı işçiler evden çıkmamayı tercih ederken, bazı okullar ailelerin çocuklarını geri çekmesi nedeniyle uzaktan eğitime geçti. Sivil gruplar ise temel ihtiyaçları karşılamak için dayanışma ağları kurdu.

İki kişi hayatını kaybetti

ICE operasyonlarını belgeleyen gönüllülerden biri olan yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti, bir trafik kontrolü sırasında federal bir sınır muhafızının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Pretti’nin vurulma anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması, resmi açıklamaların güvenilirliğini tartışmaya açtı.

Daha önce şair ve anne Renee Good’un bir ICE ajanı tarafından vurularak öldürülmesi de kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Her iki olay da Minnesota’daki protestoları daha da büyüttü.

Washington’da siyasi gerilim yükseliyor

Yaşanan gelişmeler, Trump yönetiminin göç politikalarına yönelik siyasi baskıyı da artırdı. Senato’daki Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesini içeren yeni harcama paketine destek vermeyeceklerini açıkladı. Bu adım, kısmi bir hükümet kapanmasını gündeme getirebilir.

Akademisyenlere göre ise göç operasyonları yalnızca düzensiz göçle mücadele değil, aynı zamanda yürütme gücünün pekiştirilmesi amacı taşıyor. ICE ve Sınır Muhafızları üzerinden kurulan bu baskı mekanizmasının uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.

“Geri adım yok” mesajı

Minnesota’daki sivil gözlem ağları, yaşanan ölümlere rağmen geri çekilmeye niyetli değil. Aksine, anayasal gözlemci ve şiddetsiz eylem eğitimlerine olan talep hızla artıyor. Organizasyonlara göre her gün binlerce kişi bu eğitimlere katılmak için başvuruyor.

Chelsie Glaubitz Gabiou’nun ifadesiyle, yaşananlar “caydırıcı” değil, tam tersine hareketi büyüten bir kırılma noktası oldu.

