İsrail, Batı Şeria’da Filistinli zeytin toplayıcılara saldırı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Turmus Ayya kasabasında, zeytin hasadı yapan Filistinliler ve uluslararası aktivistler, İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Associated Press (AP) tarafından elde edilen görüntülerde, maskeli bir saldırganın zeytinlikteki insanlara sopayla vurduğu, yere düşen bir kadını defalarca darbettiği görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıya uğrayan kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

“Yerleşimci şiddeti tırmanıyor” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları kuruluşları, zeytin hasadı döneminde Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi’nin Filistin temsilcisi Ajith Sunghay, yaptığı açıklamada, “Yerleşimci şiddeti, ölçü ve sıklık bakımından patlama noktasına ulaştı. Hasat mevsiminin başlamasından iki hafta geçmesine rağmen, Filistinli erkek, kadın, çocuk ve yabancı dayanışma gönüllülerine karşı çok sayıda ağır saldırı yaşandı” dedi.

Görüntülerde sopalı saldırı ve ateşe verilen araçlar

AP’nin ulaştığı diğer görüntülerde, maskeli en az bir düzine yerleşimcinin zeytinliklerin yanındaki köy yolunda koştuğu, bir aracı durdurmaya çalıştığı ve içeridekileri kovalamaya başladığı görülüyor.

Üçüncü bir videoda ise birden fazla aracın yakıldığı ve dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar kaydedildi.

Polis “görüntüler uykumu kaçırdı” dedi

İsrail’in Channel 12 televizyonuna göre, Batı Şeria Polis Gücü Başkanı, yerleşimcinin kadına saldırdığı görüntüleri izledikten sonra polis birimlerine “Bu görüntüler uykumu kaçırdı, fail adalet önüne çıkarılmalı” talimatı verdi. Ancak İsrail ordusu ve polis, AP’nin yorum talebine yanıt vermedi.

Amerikan-Filistinli kasabada tansiyon yüksek

Çoğunluğu Filistin kökenli Amerikalılardan oluşan Turmus Ayya halkı, uzun süredir yerleşimci şiddetinin hedefi oluyor.

Köy sakinleri, özellikle Nisan ayında 14 yaşındaki Filistinli-Amerikalı Amer Rabee’nin İsrail güçlerince öldürülmesinin ardından, şiddetin belirgin şekilde arttığını söylüyor. Kasaba, çevresini saran İsrail yerleşimleri nedeniyle sürekli saldırı tehdidi altında bulunuyor.

Bir haftada 150 saldırı, 700 zeytin ağacı tahrip edildi

Filistin Yönetimi’ne bağlı birimlerin verilerine göre, zeytin hasadının başladığı ilk haftada 150’den fazla yerleşimci saldırısı yaşandı.

Ayrıca 700’ün üzerinde zeytin ağacının söküldüğü, kırıldığı veya zehirlendiği tespit edildi.

BM raporuna göre, yalnızca 2025’in ilk yarısında 757 yerleşimci saldırısı kayıtlara geçti; bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artış anlamına geliyor.

1967’den bu yana süren işgal

İsrail, 1967 Orta Doğu Savaşı sırasında Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’ni işgal etmişti. Filistinliler bu toprakları gelecekteki bağımsız devletlerinin parçası olarak görüyor.

Ancak İsrail hükümetinde yerleşim yanlısı bakanların etkisiyle, Batı Şeria’daki kontrolün büyük kısmı yerleşimcilerin siyasi desteği altında sürüyor.

