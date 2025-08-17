Avukat Cem Duman gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı suç örgütünün lideri Selahattin Yılmaz ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 1’i ise firari durumda.

Adeta cephanelik

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Cem Duman gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, son dönemde sosyal medyada paylaştığı altın varaklı ofisi, gösterişli yaşam tarzı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla dikkat çeken Avukat Cem Duman da bulunuyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları ve altın varaklı koltuk paylaşımlarıyla gündem olan, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da ‘istismar’ uyarısında bulunduğu avukat Cem Duman gözaltına alındı.”

Soruşturma sürüyor

Şüphelilerin sorguları devam ederken, soruşturmanın derinleştirilerek örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

