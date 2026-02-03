Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile buluşuyor

Cristiano Ronaldo defteri kapattı!

Suudi Arabistan Ligi’nde takımı Al Nassr karşısında Al Hilal’e transferde avantajlar sağladığını öne süren Cristiano Ronaldo dünkü Al Riyadh maçında forma giymemişti.

5 Şubat’ta 41 yaşına basacak deneyimli futbolcu artık Suudi Arabistan Ligi’nde forma giymeyeceğini belirterek ülkesi Portekiz’e gitti.

Son gelen bilgilere göre Ronaldo, adı Manchester United ve Sporting Lizbon ile geçse de ABD Ligi’ni tercih etti.

Cristiano Ronaldo, yıllardır Barcelona-Real Madrid başta olmak üzere sürekli karşılaştırıldığı Lionel Messi ile aynı takımda oynamaya karar verdi.

Başarılı gol makinesi, David Beckham’ın ana hissedarı olduğu Inter Miami’de forma giymeyi seçti.

Böylece yıllardır bir araya gelmesi hayal bile edilemeyen Ronaldo-Lionel Messi ikilisi ABD’de birlikte aynı takımda ter dökecek.

David Beckham geçen ay Ronaldo’ya 1.4 Euro milyar teklif etmişti.

Önce bu teklifi reddeden Portekizli futbolcu, son yaşananların ardından yıllardır rakip olduğu Lionel Messi’nin kendisini bin gole ulaştırmasını bekleyecek.

Ronaldo’nun şu ana kadar resmi kariyerinde 961 golü bulunuyor.

Lionel Messi’nin Inter Miami forması 2025’te 2.1 milyon satarken Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr formasının dünya çapında satışı 925 binde kalmıştı.

Inter Miami’nin Messi-Ronaldo ikilisini buluşturması durumunda oyuncuların giderini sadece forma satışından çıkarması bekleniyor.

İki rakip ABD’de buluşacak – Video